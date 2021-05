Pressemeldung

Reservieren Sie sich bereits heute einen der wichtigsten Termine der SHK-Branche in Ihrem Kalender: Am 28. Oktober 2021 findet der diesjährige Querschiesser-Trendkongress im Maritim Hotel Düsseldorf statt – also erstmals am selben Ort wie im Vorjahr, da es zu der Location so viel positives Feedback gab.

Wie in den Vorjahren stehen neben Prognosen zu 50 Warengruppen viele Angebote zum Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, Markt- und Markenentwicklungen sowie MaFo-Neuheiten bereit. Das Get-together am Vorabend des Querschiesser-Trendkongresses ist ein fester Bestandteil des Branchen-Events geworden.

Einladungen zum Trendkongress werden auch in diesem Jahr frühzeitig an alle ehemaligen Teilnehmer versendet. Wer noch nicht am Trendkongress teilgenommen hat, kann sich mit einer einfachen E-Mail an kloep@querschiesser.de registrieren lassen. Der Kongress richtet sich an Geschäftsführer und Vertriebsleiter der SHK- und Renewables-Hersteller, Verbände und Energieversorger.

Mehr Informationen zur Teilnahme und Hotelbuchung finden Sie unter www.querschiesser.de/trendkongress. Hier finden Sie auch ab September die Gliederung zum 18. Trendkongress und können sich nebenbei noch über das Studienangebot der Querschiesser-Unternehmensberatung sowie über aktuell verfügbare Marktdaten informieren.

Eine Anmeldung zum Trendkongress ist bereits formlos möglich. Senden Sie einfach eine E-Mail an kloep@querschiesser.de. Verfolgen Sie auf dem SHK-Journal auch weiterhin die Appetizer aus dem Hause Querschiesser.