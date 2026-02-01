Im Kundenbad entscheidet oft der Eindruck, nicht nur die Technik. Wer sauber arbeitet, wirkt organisiert, hochwertig und bekommt schneller Folgeaufträge. DERBLAUE® hilft Dir dabei, Kunden zufrieden zu stellen.

Im SHK-Alltag zählt nicht nur, dass es am Ende funktioniert. Kunden nehmen wahr, wie Dein Team arbeitet. Tropfspuren am Boden, feuchte Stellen am Sockel oder verschmutzte Wände bleiben im Kopf. Und genau daraus entstehen Reklamationen, Diskussionen oder schlicht weniger Empfehlungen.

Mit DERBLAUE® arbeitet Dein Team proaktiv statt reaktiv. Flüssigkeiten werden kontrolliert abgeleitet, aufgefangen und bei Bedarf direkt abgepumpt. So sparst Du Reinigungszeit, reduzierst Risiko und steigerst die wahrgenommene Qualität.

