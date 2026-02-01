13.02.2026  Pressemeldung Alle News von DER BLAUE

DERBLAUE®: Sauberkeit ist Umsatz, nicht nur Optik

Im Kundenbad entscheidet oft der Eindruck, nicht nur die Technik. Wer sauber arbeitet, wirkt organisiert, hochwertig und bekommt schneller Folgeaufträge. DERBLAUE® hilft Dir dabei, Kunden zufrieden zu stellen.

Im SHK-Alltag zählt nicht nur, dass es am Ende funktioniert. Kunden nehmen wahr, wie Dein Team arbeitet. Tropfspuren am Boden, feuchte Stellen am Sockel oder verschmutzte Wände bleiben im Kopf. Und genau daraus entstehen Reklamationen, Diskussionen oder schlicht weniger Empfehlungen.

Mit DERBLAUE® arbeitet Dein Team proaktiv statt reaktiv. Flüssigkeiten werden kontrolliert abgeleitet, aufgefangen und bei Bedarf direkt abgepumpt. So sparst Du Reinigungszeit, reduzierst Risiko und steigerst die wahrgenommene Qualität.

➡️ Jetzt sauber durchstarten mit DERBLAUE®

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com

DER BLAUE
DER BLAUE
Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstraße 14
87477 Sulzberg
Deutschland
www.derblaue.com
