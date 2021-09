Pressemeldung

Für saubere Schwimmbadfilter und -anlagen bietet CONTI+ mit der Desinfektionslösung CONTI+ oXan® prime eine ökologisch und ökonomisch wertvolle Alternative zu herkömmlichen Desinfektionsmethoden. CONTI+ oXan® prime kommt in folgenden drei Phasen zum Einsatz:

PRÄVENTIV: Zur Schwimmbadfilterdesinfektion nach Neuerrichtung oder Wiederinbetriebnahme eines Schwimmbeckens.

PERMANENT: Mikrobiologische Sanierung eines Mehrschichtfilters oder eines Sandfilters bei mikrobiologischer Kontamination innerhalb von 24 Stunden.

AKUT: Vollständige mikrobiologische Sanierung eines Mehrschichtfilters oder eines Sandfilters zur Gefahrenabwehr bei hoher bzw. extrem hoher mikrobiologischer Kontamination innerhalb von 24 Stunden.

Vorteile der Schwimmbadfilter-Desinfektion mit CONTI+ oXan® prime

geeignet für Mehrschicht- und Sandfilter

rückstandsfreie Beseitigung von Keimen, Bakterien und Schlamm

bakterizide, fungizide, viruzide, sporozide und algizide Wirkung

Desinfektion innerhalb von 24 Stunden

pH-neutral

keine Beeinflussung der einzelnen Filterschichten

sehr gute Korrespondenz mit Schwimmbecken-Desinfektionsmitteln

Durchdringung der Hydroanthrazitschicht

keine Toxizität

Substitutionsprodukt für Desinfektionsmittel mit Gefahrstoffkennzeichnung

nachhaltige Herstellung aus Wasser und Salz – Abreaktion zu Wasser und Salz

Das Vollstellen von Schwimmbadfiltern mit gebrauchsfertiger konzentrierter Desinfektionslösung CONTI+ oXan® prime führt zur Entkeimung, Entschlammung und Herausnahme von Algen. Aufgrund seiner hohen Wirkeigenschaften stellt CONTI+ oXan® prime innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden auch die Durchdringung der chlorzerrenden Hydroanthrazitschicht sicher. Der mikrobiologisch sanierte Schwimmbadfilter stellt dann in Folge die Schwimmbecken Wasserqualität nach DIN 19643 sicher.

Vor dem Einsatz von CONTI+ oXan® prime

Nach der Desinfektion mit CONTI+ oXan® prime

CONTI + AUF DEN INTERBAD INNOVATION DAYS IN STUTTGART

In diesem Jahr findet die führende Messe für Schwimmbad, Sauna und Spa als Interbad Innovation Days in Stuttgart statt. Vom 22.-23.09.2021 ist auch CONTI+ mit einem eigenen Messestand auf den Interbad Innovation Days vertreten. Besuchen Sie uns in Halle C2 – Stand 2B10, Messe Stuttgart.

Weitere Informationen zu den Interbad Innovations Days erhalten Sie hier.