Wie sieht eine gute Baustelle eigentlich aus?

Nicht nur fachlich sauber ausgeführt – sondern wirklich sauber.

Kein Werkzeug, das überall auf dem Boden liegt.

Keine Fittinge, die sich über mehrere Räume verteilen.

Keine dreckigen Schuhe beim Kunden.

Und möglichst wenig Staub dort, wo er nicht hingehört.

Darum geht’s in der aktuellen Podcast-Folge:

Dennis Jäger und Martin Sommer sprechen darüber, warum eine saubere Baustelle viel mehr mit Prozessen zu tun hat, als man zunächst denkt.

Ein besonders spannender Ansatz aus der Folge:

In dem Raum, in dem gearbeitet wird, liegt möglichst nichts herum.

Werkzeug und Material bekommen einen festen Platz – idealerweise in einem separaten Bereich oder in einer kompakten mobilen Baustelleneinrichtung. Dadurch bleiben Wege frei, Material ist schneller auffindbar und am Ende des Tages lässt sich die Baustelle deutlich leichter sauber halten.

Das wirkt sich nicht nur auf die Arbeit aus.

Auch der Kunde nimmt wahr, wie eine Baustelle aussieht. Chaos, Schmutz und herumliegendes Material erzeugen schnell einen anderen Eindruck als eine strukturierte, ordentlich eingerichtete Baustelle.

Und das Thema Staubschutz bekommt zusätzlich immer mehr Bedeutung. In der Folge sprechen Dennis und Martin deshalb auch darüber, warum Absaugung und eine saubere Abschottung von Arbeitsbereichen heute noch wichtiger geworden sind.

Kurz gesagt:

Eine saubere Baustelle beginnt nicht mit dem Besen am Feierabend – sondern mit der Organisation am Anfang.

Wenn Sie möchten, können Sie die Folge hier anhören:

machtkurzeprozesse.podigee.io/36-umsetzungsprozess-die-saubere-baustelle