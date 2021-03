Sascha Paulus bringt mehr als 16 Jahre internationale Markterfahrung im Bereich nachhaltiger Kälte- und Wärmepumpenlösungen mit und verfügt über umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Vertrieb und Projektierung sowie Produktmanagement, internationales Vertriebsmanagement und Business Development. Nach seinem Ingenieur-Studium in Köln startete Sascha Paulus seine berufliche Laufbahn als Projektingenieur bei Glen Dimplex im Bereich Cooling. Danach verbrachte er für Glen Dimplex einige Zeit in den USA, wo er für die Prozess-Optimierung in den Bereichen Vertrieb und Produktion verantwortlich war. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland übernahm er die Vertriebsleitung für den Bereich Industriekühlung.

Von 2011 bis 2016 leitete Sascha Paulus das Produktmanagement für den Bereich Cooling bei der ait deutschland GmbH in Kasendorf.

Zuletzt war Paulus für den Mannheimer Kälte- und Klima Spezialisten Rütgers GmbH & Co KG als Stützpunktleiter tätig, wo er unter anderem für Großkälteprojekte und das Absorber-Geschäft verantwortlich war.

Der heute 41jährige kehrt nun nach über 10 Jahren wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück, um den Geschäftsbereich Cooling mit kundenorientierten und innovativen Lösungen nach vorne zu bringen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Sascha Paulus einen erfahrenen Experten für diese Aufgabe gewinnen konnten und wir sind davon überzeugt, dass er unsere neue Geschäftseinheit Cooling mit seiner Expertise in verantwortlicher Position voranbringen wird“, betont GDD-Geschäftsführer Clemens Dereschkewitz.