Das Badezimmer hat sich mehr und mehr zu einem persönlichen Rückzugs- und Wohlfühlort entwickelt. Ruhe und Ausgewogenheit sind die Grundmerkmale des neuen Systemprogramm 4balance von Sanipa: Das Design der Möbel und der Waschtische ist reduziert auf geometrische Grundformen bestehend aus Oval, Kreis und Quader und bringt damit entspannte Wohnlichkeit ins Bad. Der ovale Waschplatz, rechteckige Stauraummöbel und runde Formen im Spiegel lassen sich auf vielfältige Weise spielerisch miteinander kombinieren. Das hat auch die Jury des Red Dot Design Awards überzeugt: 4balance erhielt den begehrten Preis 2021 für sein herausragendes Produktdesign.

Individualität am Waschplatz

Kernstück der Kollektion ist der Waschplatz, an dem Unterschrank und Waschtisch mit ihren konsequent ovalen Formen eine harmonische Einheit bilden: Die schlichten, wahlweise grifflosen Fronten, unterstreichen das zeitlose und ruhige Erscheinungsbild der Kollektion. Der 80 cm breite Unterschrank bietet mit zwei gleichgroßen, innen in modernem Anthrazit gehaltenen Vollauszügen jede Menge praktischen Stauraum für die täglichen Badutensilien. Dank integriertem Anti-Rutschboden lässt sich alles sicher und ordentlich verstauen. Wer mehr Platz benötigt, ergänzt ihn um die zurückversetzten Anbauschränke der Serie, die eine gute Raumökonomie - insbesondere in kleinen und mittleren Bädern bieten. Die Schränke sind in Varianten mit offenen Fächern, Auszügen oder einer Tür erhältlich, so dass sich damit unterschiedliche Lösungen realisieren lassen. Verfügbar sind die Breiten 40 cm und 80 cm Breite sowie maßflexible Varianten. Schrankmodelle aus der Serie 3way und die universellen Cube-Regalelemente eröffnen weitere Einrichtungsmöglichkeiten.

Die vertikalen, seitlich eingelassenen Griffleisten in Chrom-Glanz oder Schwarz-Matt, mit denen sich die Waschtisch-Möbel bequem öffnen und schließen lassen, bilden ein cleveres Charakter­Element. Die optionale LED-Beleuchtung, dimmbar und in der Lichtfarbe einstellbar, lässt den Waschtisch optisch über dem Möbel schweben und erzeugt eine emotionale Stimmung im Bad.

Die ovale Form der Waschtische wirkt freundlich und schafft ein harmonisches Zentrum im Bad. Auch bei der Auswahl wird Individualität groß geschrieben: Der großzügige, 80 cm breite Waschtisch ist in Keramik, Glas und Mineralguss erhältlich. Formal passt er sich perfekt an das Design des Unterschranks an. So bietet er Ablagefläche und wirkt dennoch fein und filigran.

Trendstarke Farben und neue Holztöne

In Sachen Farben und Oberflächen lässt 4balance ebenfalls keine Wünsche offen. Zur Wahl stehen sechs Unifarben und fünf Holztöne: Weiß-Glanz und Anthrazit-Glanz wirken klassisch­elegant, während Schwarz-Matt und Weiß-Matt eine puristisch-reduzierte Note in das Interieur einbringen. Die soften Trendfarben Macchiato-Matt und Sandgrau-Matt verbreiten ein behagliches, warmes Flair. Mit den authentischen Holztönen lässt sich eine wunderbar natürliche Atmosphäre im Bad schaffen. Eiche Nebraska, Eiche Kansas und Ulme Impresso besitzen eine ruhige Anmutung, die beiden neuen Oberflächen Eiche Natural-Touch und Eiche Tabak eine sehr lebendige Ausstrahlung. Bei dem warmen Farbton Eiche Natural-Touch, der sehr gut zu Beige- und Grautönen sowie zur angesagten Betonoptik passt, sind holztypische Merkmale wie Poren, Risse und Astlöcher originalgetreu in Szene gesetzt. Die markante Holzoptik EicheTabak gehört zu den dunkleren Holztönen, die sich sehr schön mit Weiß und hellen Farben kombinieren lassen. Die robuste Oberfläche ist von deutlichen Rissen und Astlöchern durchzogen und besitzt eine täuschend echte Haptik.

Lichtspiegel oder Spiegelschrank

Zur Kollektion 4balance gehört auch der Lichtspiegel Luna, der formal perfekt auf den Waschplatz abgestimmt ist. Der 60 x 100 cm große Spiegel mit sanft abgerundeten Ecken kann sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden. Er wird über die Raumschaltung gesteuert und erzeugt ein angenehmes, neutralweißes Licht, das ideal zum Schminken, Stylen und Rasieren geeignet ist.

Die beiden neuen Spiegelschränke Milo und Wim aus der Serie Reflection bieten zusätzlichen Stauraum. Sie besitzen praktische Features wie ein komplett umlaufendes LED-Band für die perfekte Ausleuchtung auch im Innern des Schrankes, filigrane Griffe zum Öffnen ohne Fingerabdrücke und einen außenliegenden Sensorschalter mit Emotionfunktion zur Einstellung von Helligkeit und Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß. Im Innern überzeugen clevere Details wie Magnetleiste, Vergrößerungsspiegel, höhenverstellbare Ablageböden mit Fallschutz und zwei platzsparend integrierte Steckdosen. Die Aufputz-Variante ist farblich passend zum Waschtischunterschrank erhältlich. Die Spiegel sind in sieben Breiten von 60 bis 160 cm sowohl für die Aufputz- als auch für die Wandunterputzmontage erhältlich.