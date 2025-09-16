16.09.2025  Pressemeldung Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair Jung Pumpen: Sanierung von Armaturen in Betonschächten

Einbausets DN 40

Mit dem Einbauset DN 40 Single und der Einbauset-Erweiterung DN 40 Duo kann das Innenleben von Betonschächten einfach erneuert werden. Die Komponenten (Edelstahldruckrohr, Absperrschieber, Kugeleckventil, Gleitrohrhalter) sind größtenteils vormontiert. Gewindeschneiden ist nicht mehr notwendig, nur die Rohrlänge muss angepasst werden. Über die Einbausets werden die Pumpen im Schacht mit der bauseitig vorhandenen Druckrohrleitung verbunden.

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
Deutschland
Telefon:  05204 - 170
www.jung-pumpen.de
