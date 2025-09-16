Mit dem Einbauset DN 40 Single und der Einbauset-Erweiterung DN 40 Duo kann das Innenleben von Betonschächten einfach erneuert werden. Die Komponenten (Edelstahldruckrohr, Absperrschieber, Kugeleckventil, Gleitrohrhalter) sind größtenteils vormontiert. Gewindeschneiden ist nicht mehr notwendig, nur die Rohrlänge muss angepasst werden. Über die Einbausets werden die Pumpen im Schacht mit der bauseitig vorhandenen Druckrohrleitung verbunden.

