Innovative Lösungen für die Abwasserentsorgung in Einfamilienhäusern bieten die neuen Pumpstationen Sanifos 1200 ZFS (links) und ZPG (rechts). Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Die Zunahme von Starkregenereignissen durch klimatische Veränderungen und steigende Grundwasserspiegel erhöhen die Gefahr von Überschwemmungen, besonders in tief liegenden Bauflächen. Als einer der führenden Hersteller von Pumpen, Hebeanlagen sowie Kompakt WCs und Fettabscheidern bietet die SFA Deutschland GmbH mit ihrer Marke Sanibroy eine breite Produktpalette an Pumpstationen für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Einsatz sowie mobile Tauchpumpen zur Entwässerung von Wohnräumen und Kellern.

Ob Regenwasser, fäkalienfreies oder fäkalienhaltiges Abwasser: Die leistungsstarken Sanifos-Pumpstationen sind speziell dafür ausgelegt, große Abwassermengen effizient abzuleiten und einen Rückstau in das Abwassersystem des Gebäudes zu verhindern. Für topographisch schwierige oder dicht besiedelte Gebiete eignen sich die Pumpstationen auch zur Drainage- und Druckentwässerung.

Fertigpumpstationen für jede Projektanforderung

Die Komplettstation Sanifos 3100 ZPG, ausgestattet mit der Hochleistungspumpe ZPG 71, sichert mit einer beachtlichen Förderleistung von bis zu 43 m³/h die Ableitung großer Mengen an Grauwasser und Regenwasser in kurzer Zeit. Die Anlage ist sowohl ein- als auch zweimotorig erhältlich – ein wesentlicher Vorteil in Bezug auf gesetzliche Vorgaben sowie Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen wie dem Hochwasserschutz.

Für die Förderung von Grau- und Schwarzwasser ist die Station Sanifos 3100 ZFS vorgesehen. Diese überzeugt mit einer maximalen Förderhöhe von 39 Metern und einer Förderleistung von 17 m³/h des Pumpenmodells ZFS 71. Beide Pumpstationen bieten ein Schachtvolumen von 3100 Litern und sind ideal für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich geeignet. Die Station ist als Sanifos 1600 und 2100 mit gleicher Leistung, aber kleinerem Volumen von 1600 bzw. 2100 Litern erhältlich.

Mit der innovativen Sanifos 1200 ZPG hat Sanibroy eine Lösung für die effiziente Regenwasserentsorgung in Einfamilienhäusern entwickelt. Die integrierte Pumpe ZPG 50 mit einer Förderleistung von 29 m³/h transportiert das Abwasser bis zu 16 Meter hoch. Die Sanifos 1200 ZFS, ebenfalls neu im Sortiment, bewältigt fäkalienhaltiges Abwasser mit einer Leistung von 17 m³/h mit Hilfe des Pumpenmodells ZFS 71.

Die integrierten Pumpen in den Modellen Sanifos 1200 entsorgen Regenwasser, beim Modell Sanifos 1200 ZFS (rechts) zusätzlich Grau- und Schwarzwasser. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb

Hochleistungstauchpumpen der Sanipump-Serie sorgen für die anwendungsgerechte Leistungserzeugung: Die Hochleistungstauchpumpen ZPG 71, ZFS 71 sowie ZPG 50 wurden für den Dauerbetrieb (Betriebsart S1) entwickelt. Sie gewährleisten eine kontinuierliche Ableitung des Wassers auch bei lang anhaltenden Regenfällen bzw. großen Abwassermengen. Die robuste Bauweise der Pumpen – unter anderem die Verwendung hochwertiger Materialien wie Grauguss und doppelte Gleitringdichtungen – sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter extremen Bedingungen. Die Schächte der Stationen sind aus hochfestem rotationsgeformtem PE für einen lebenslangen Einsatz gefertigt.

Verstopfungsfreie Systeme

Um Verstopfungen zu vermeiden, sind die Pumpenmodelle mit Zweikanalrad- oder Schneidradtechnologie ausgestattet. Das Zweikanalrad sorgt bei den Pumpen der Modelle Sanifos 3100 ZPG und 1200 ZPG für einen großen freien Durchgang. Das Hochleistungsschneidrad bei den Modellen Sanifos 3100 ZFS und Sanifos 1200 ZFS zerkleinert selbst problematische, beispielsweise faserige Feststoffe effizient, sodass auch stark verschmutztes Wasser sicher abgepumpt werden kann.

Anpassbar an verschiedene Installationsorte im Außenbereich

Sanifos Pumpstationen kommen überall dort zum Einsatz, wo der Betrieb einer Pumpe außerhalb des Gebäudes notwendig oder gewünscht ist. Dadurch erübrigt sich die Installation technischer Komponenten im Gebäudeinneren mit dem Vorteil, dass Lärm- und Geruchsbelästigungen im Wohnbereich vermieden werden. Zudem bleibt eine größere Fläche für Wohn- und Lagerzwecke im Gebäude verfügbar. Die Pumpstationen eignen sich für den frostsicheren Einbau in gefährdeten Bereichen und können auch in befahrbaren Zonen installiert werden. Diese Flexibilität erweitert ihre Einsatzmöglichkeiten erheblich. Die Installation im Außenbereich erfolgt diskret in einer Grünfläche oder im Einfahrtsbereich – im Boden versenkt, ist nur die Abdeckung sichtbar.

Schnell betriebsbereit, einfache Wartung

Alle Sanifos-Modelle werden als Komplettsets mit allen notwendigen Komponenten geliefert, was eine schnelle und unkomplizierte Installation ermöglicht. Um die Montage zu erleichtern, sind zusätzlich Edelstahlketten und Schäkel im Lieferumfang enthalten. Zu Wartungszwecken können die integrierten Pumpen mit Hilfe der Kette einfach aus der Sanifos-Station entnommen werden.

Die Steuerung der Pumpen erfolgt je nach Ausführung über einen integrierten Schwimmerschalter oder das intuitiv bedienbare Steuerterminal ZPS mit akustischem und optischem Alarm.

Neue Tauchpumpen als mobile Notfalllösungen

Für den mobilen Einsatz bei Überschwemmungen bieten die Sanisub-Modelle, insbesondere das Sanisub Steel Notfallset, eine sofort einsatzbereite Lösung. Die Pumpen sind leicht zu handhaben und können schnell in betroffenen Bereichen aufgestellt werden, um Wasserlachen und Überschwemmungen in Kellern und Wohnräumen zu beseitigen. Das Modell Sanisub 400 und die neue, leistungsstärkere Version Sanisub 800 sind speziell für den häuslichen Einsatz konzipiert und bieten vielseitige Lösungen für die Entwässerung von Kellern, Waschküchen, Garagen und anderen Räumen.