Diese Auszeichnung im größten Sanitärmarkt Europas ist nicht nur für uns, sondern auch für Sie, liebe Leser, besonders wertvoll. Sie hebt Unternehmen hervor, die für Werte stehen, die für Installateure, Händler, Heizungs- und Klimafachbetrieb sowie Planer in ihrer täglichen Arbeit ausgesprochen wichtig sind: Zuverlässigkeit, hohe Produktqualität und -sicherheit sowie Komfort bei Installation und Wartung.



Wir sind Marke. Marken stehen für Werte. Werte schaffen Vertrauen, Vertrauen führt zu neuen und zufriedenen Kunden und schließlich zu Umsatz - und das gilt für den gesamten dreistufigen Vertriebsweg. Ob SHK-Fachgroßhandel, Kältefachbetrieb oder Industrie: Mit einer Marke zeichen Sie sich aus.



Mit anderen Worten: Setzen Sie auf eine ausgezeichnete Marke!