24.11.2025  Pressemeldung Alle News von SANHA

SANHA: Wichtige Liefer- und Termininformationen zu unseren Werksferien 2025

Wir danken Ihnen, liebe Partnerinnen und Partner, für die hervorragende Zusammenarbeit im laufenden Jahr.

Wie jedes Jahr möchten wir Sie frühzeitig über unsere Werksferien zu Weihnachten informieren, damit Ihre Projekte ohne Verzögerungen durch die Feiertage kommen:
 
Speditionslieferungen:  Bestellungen bis Donnerstag, den 18.12.2025
Paketsendungen / UPS:  Bestellungen bis Freitag, den 19.12.2025 | 13:00 Uhr

Letzter Warenausgang: Freitag, den 19.12.2025 (Pakete & Spedition)

Wir starten nach der Weihnachtspause mit dem Warenversand wieder am Montag, den 05.01.2026.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Jahresendspurt und wünschen Ihnen eine angenehme Vorweihnachtszeit.

Ihr SANHA® Team

SANHA GmbH & Co. KG
SANHA GmbH & Co. KG
ImTeelbruch 80
45219 Essen
Deutschland
Telefon:  02054 - 925-0
www.sanha.com
