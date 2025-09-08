Unsere Serien SANHA®-Press Gas und NiroSan® Gas sind nun auch in der offiziellen VerifHy-Datenbank gelistet. Diese Datenbank hat der DVGW für solche Produkte aufgebaut, die aufgrund ihrer hohen Qualität in H2-Installationen eingesetzt werden können.



Das bedeutet für Sie:



🛠️ Planungssicherheit: Klare Listung für Architekt:innen & Planer

🔒 zertifizierte Sicherheit: Ideal für H₂-Transporte im Gebäude

🌱 nachhaltige Lösungen: Für klimaschonende Projekte bei Einsatz von grünem Wasserstoff



Treffen Sie uns auf der Hy.Summit in Duisburg und der World Hydro Expo in Hamburg an Stand 5E40, um mehr zu erfahren!