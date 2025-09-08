08.09.2025  Pressemeldung Alle News von SANHA

SANHA: Wasserstoff ready – jetzt offiziell „VerifHy-ed“!

Grüner Wasserstoff ist ein zentraler Baustein für einen klimaneutralen Energiemix und SANHA® ist bereit.

Unsere Serien SANHA®-Press Gas und NiroSan® Gas sind nun auch in der offiziellen VerifHy-Datenbank gelistet. Diese Datenbank hat der DVGW für solche Produkte aufgebaut, die aufgrund ihrer hohen Qualität in H2-Installationen eingesetzt werden können.

Das bedeutet für Sie:

🛠️ Planungssicherheit: Klare Listung für Architekt:innen & Planer
🔒 zertifizierte Sicherheit: Ideal für H₂-Transporte im Gebäude
🌱 nachhaltige Lösungen: Für klimaschonende Projekte bei Einsatz von grünem Wasserstoff

Treffen Sie uns auf der Hy.Summit in Duisburg und der World Hydro Expo in Hamburg an Stand 5E40, um mehr zu erfahren!

