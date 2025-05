SANHA: Trinkwasserhygiene - Bleifrei und dauerhaft sicher

Trinkwasser ist ein unverzichtbares Gut und unterliegt strengen Anforderungen an Qualität und Hygiene. Um diese dauerhaft sicherzustellen, sind die fachgerechte Auswahl, Installation und Wartung von Rohrleitungssystemen unerlässlich. Das gilt auch für die verwendeten Werkstoffe. Besonders in sensiblen Bereichen wie der Gastronomie, im Gesundheitswesen oder in öffentlichen Einrichtungen mit hohem Wasserverbrauch ist eine sorgfältige Planung unverzichtbar – nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Änderungen in der Trinkwasserverordnung bzw. der ECHA-Positivliste.