SANHA sucht Außendienstmitarbeiter, Verkäufer, Key Account Manager (m/w/d) jeweils für die Region Frankfurt / Darmstadt oder Baden-Württemberg

Die SANHA GmbH & Co. KG zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Rohrleitungssystemen für die Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik. Das Sortiment unseres 1964 in Essen gegründeten Familienunternehmens umfasst rund 10.000 Produkte. Dazu zählen vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Verbundwerkstoff sowie praxisgerechte Rohrleitungssysteme. Unsere Produkte kommen in vielen Gebieten zum Einsatz - von der Hausinstallation über den Schiffsbau bis hin zu erneuerbaren Energien. Qualitätsbewusstsein, Kundenorientierung, Innovation und Zuverlässigkeit sind prägende Merkmale unserer Unternehmensphilosophie. Dazu kommen Motivation und ein gemeinsames Bekenntnis zu den Werten und Zielen unseres Familienunternehmens.