In Manchester, der zweitgrößten Stadt des Vereinigten Königreichs, entsteht derzeit ein bemerkenswertes Bauprojekt: Das Union-Projekt ist darauf ausgerichtet, jungen Stadtbewohnern eine ansprechende Wohnmöglichkeit zu bieten und umfasst insgesamt 1.676 Betten in einer Vielzahl von Unterkunftstypen, darunter Studios sowie Apartments für zwei, drei oder vier Personen.

Geplant und entwickelt wird es von Renaker, einem bekannten Unternehmen für Bau- und Entwicklungsprojekte im Nordwesten Englands. Um eine zuverlässige Trinkwasserversorgung sicherzustellen, entschieden sich Bauherr und Fachbetrieb für das hochwertige NiroSan-Edelstahl-Rohrleitungssystem von Sanha.

Hygienische Trinkwasserinstallation mit Edelstahl

Für dieses außergewöhnliche Gebäude fiel die Wahl des Bauherrn auf das NiroSan-Edelstahl-Rohrleitungssystem von Sanha. „NiroSan bietet sowohl Verarbeitern als auch Bauherren eine Vielzahl von Vorteilen,“ so Chris Worrall, Area Manager bei SanhaUK. So besteht das System aus dem hochwertigem Edelstahl-Werkstoff 1.4404/AISI 316L. Dieser Werkstoff enthält mindestens 2,3 % Molybdän sowie einen deutlich reduzierten Kohlenstoffgehalt. In Kombination führt dies zu einer deutlich höheren Beständigkeit gegen zahlreiche Korrosionsarten als bei herkömmlichen Edelstählen. Darüber hinaus zeichnet sich der Werkstoff 1.4404 durch seine ausgesprochen guten hygienischen Eigenschaften aus.

Eine weitere innovative Funktion des NiroSan-Systems ist combipress. Diese Eigenschaft ermöglicht eine nahtlose Verpressung der Fittings mit SA-, V- und M-Profilen bis zu Abmessung 54 mm sowie mit SA- und M-Originalprofilen bis zu einer Größe von 108 mm. Diese Vielseitigkeit rationalisiert nicht nur den Installationsprozess, sondern sorgt dafür, dass es keinerlei Verwechslungsrisiko von Werkzeug auf der (teils unübersichtlichen) Baustelle gibt. Das Rohrleitungssystem ist bis zur Dimension 168,3 mm verfügbar. Auch dies trug zur Entscheidung für NiroSan bei. Insbesondere in engen Leitungsschächten ist es ein klarer Vorteil, wenn lediglich eine Leitung platzsparend verlegt werden kann, da so beispielsweise Brandschutzabstände reduziert werden.