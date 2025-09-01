In der Lackier- und Klebetechnik oder in Reinräumen muss absolute Oberflächenreinheit garantiert sein, ohne LABS, ohne Silikonausgasung, ohne Risiko. Denn Silikon, Öle oder Fett können leicht zu den oben genannten unerwünschten Situationen führen.



Damit das ausgeschlossen ist und die Endprodukte auch anspruchsvollsten Qualitätsanforderungen entsprechen, bieten wir gleich mehrere silikonfreie ("LABS-freie") Rohrleitungssysteme aus verschiedenen Edelstahllegierungen bzw. aus C-Stahl an:



Edelstahl:

NiroSan® 9000 SF (z. B. für Trinkwasser oder technische Gase),

NiroSan® 19000 SF (für Hochtemperatur und industrielle Anwendungen),

NiroTherm® 9100/9400 SF (für geschlossene Kreisläufe wie Heizung & Kühlung, Glykol uvm.),

C-Stahl:

SANHA®-Therm 27000 SF (für geschlossene Kreisläufe wie z. B. Heizung & Kühlung)

Damit lassen sich ganz individuell je nach den Anforderungen des Projekts bzw. Ihren Kundenwünschen zahlreiche Einsatzbereiche realisieren, darunter Lackierereien, Fahrzeugbau, Elektronikproduktion, Pharmaindustrie, Medizintechnik und überall dort, wo jede Verunreinigung vermieden werden muss.



🔗 Mehr erfahren: SF-Serien im Detail