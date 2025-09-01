01.09.2025  Pressemeldung Alle News von SANHA

SANHA: SF-Serien - Silikonfrei für sensible Anwendungen!

Kraterbildung? Lackfehler? Haftprobleme? Nicht mit uns!

In der Lackier- und Klebetechnik oder in Reinräumen muss absolute Oberflächenreinheit garantiert sein, ohne LABS, ohne Silikonausgasung, ohne Risiko. Denn Silikon, Öle oder Fett können leicht zu den oben genannten unerwünschten Situationen führen. 

Damit das ausgeschlossen ist und die Endprodukte auch anspruchsvollsten Qualitätsanforderungen entsprechen, bieten wir gleich mehrere silikonfreie ("LABS-freie") Rohrleitungssysteme aus verschiedenen Edelstahllegierungen bzw. aus C-Stahl an:

Edelstahl:

  • NiroSan® 9000 SF (z. B. für Trinkwasser oder technische Gase),
  • NiroSan® 19000 SF (für Hochtemperatur und industrielle Anwendungen),
  • NiroTherm® 9100/9400 SF (für geschlossene Kreisläufe wie Heizung & Kühlung, Glykol uvm.),

C-Stahl:

  • SANHA®-Therm 27000 SF (für geschlossene Kreisläufe wie z. B. Heizung & Kühlung)

Damit lassen sich ganz individuell je nach den Anforderungen des Projekts bzw. Ihren Kundenwünschen zahlreiche Einsatzbereiche realisieren, darunter Lackierereien, Fahrzeugbau, Elektronikproduktion, Pharmaindustrie, Medizintechnik und überall dort, wo jede Verunreinigung vermieden werden muss.

🔗 Mehr erfahren: SF-Serien im Detail

SANHA GmbH & Co. KG
SANHA GmbH & Co. KG
ImTeelbruch 80
45219 Essen
Deutschland
Telefon:  02054 - 925-0
www.sanha.com
Anzeigen
Mitsubishi Electric Europe B.V.
HERZ Armaturen GmbH
MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH
IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
AFRISO-EURO-INDEX GmbH

DESTATIS:

29.08.2025

Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat
mehr

Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal
mehr

Inflationsrate im August 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung