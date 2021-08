Pressemeldung

Zahlreiche Anwendungen, Werkstoffe und Abmessungen, aber auch Schnittstellen, Services und hohe Datenqualität – dies und mehr stellt der Hersteller von Rohrleitungssystemen Sanha jetzt in einem virtuellen Showroom vor. Der spielerische Rundgang durch das futuristisch anmutende Gebäude bietet viele Stopps, um sich bequem vom Tablet oder PC zu informieren. Gegliedert ist der Showroom in die Bereiche Anwendungen, Produktwelt und Services.

Zahlreiche Anwendungen

Sanha passt immer – das zeigt sich gleich zu Beginn: Nach einer Auswahl an Einsatzbereichen am Eingang führt der Aufzug Besucher zu konkreten Anwendungen. Für jedes Gebäude oder Projekt hat das Essener Unternehmen das entsprechende System. Fast alle Medien, die durch Rohrleitungen geschickt werden, lassen sich mit Sanha transportieren. Das reicht von Trinkwasser über Gas und Druckluft bis zu Solar- und Sprinkleranlagen oder Abwasser.

Produktwelt

Von den Anwendungsbereichen ist es nur ein kurzer Weg bis zu den Produktserien. Im Fokus stehen von NiroSan bis 3fit-Press sechs besonders beliebte Serien, repräsentativ für das gesamte Programm. Sie werden alle mit ihren Besonderheiten präsentiert, z. B. den XXL-Dimensionen aus Edelstahl. Neugierig wird der Besucher bei der mit einem Vorhang verhüllten Mystery-Station – hier wird der Hersteller gegen Ende des Jahres eine Neuheit vorstellen.

Dass Fittings heute nicht nur in der Haustechnik eine Rolle spielen, sondern in ganz ungewöhnlichen Bereichen eingesetzt werden können, zeigt die als Rockbühne gestaltete Station „The Periscope“: Besucher finden hier ein Video über den Einsatz von Kupferfittings als Mikrofon.

Services von BIM bis CSR

Im Abschnitt „Service“ zeigt der Showroom sämtliche Optionen, um Fachgroßhandel, Installateure, Bauherren oder Planungsbüros zu unterstützen. Sei es mit dem Planungsservice, Daten für BIM Revit oder Plancal Nova, Open Datacheck und (künftig) Open Masterdata/IDS 2.5 bis zum Leihwerkzeug oder Container für die Baustelle. Besondere Aufmerksamkeit erfährt der Bereich Corporate Social Responsibility (CSR), der in vielen Unternehmensbeziehungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der Weg im Showroom

Die Navigation erfolgt per Klick auf die jeweilige Etage im Menü rechts unten oder über auf einen virtuellen Aufzug. Im Gegensatz zu einer klassischen Website können Besucher ihre Perspektive um 360° ändern und sich so in jedem Raum umsehen. Ein Mausklick auf ein Bild oder einen Markennamen liefert weitere Hinweise. Video-Sequenzen, Info-Charts oder kurze Texte bieten Zusatzinformationen, etwa zu Betriebsbedingungen oder Abmessungen. Zudem stehen an jeder Stelle des Rundgangs Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Produktprogramm und zum Service sind auf sanha.com zu finden.