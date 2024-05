SANHA: Jetzt auf bleifrei umstellen!

Die neue ECHA-Positivliste kommt. Für alle, die damit bislang keine Berührungspunkte haben: Diese europäische Liste definiert Werkstoffe und Substanzen, die für die Installation in Trinkwasseranlagen geeignet oder eben nicht zulässig sind. Sie wird bis spätestens 31.12.2026 in Kraft treten. In Kombination mit der Trinkwasserverordnung bedeutet das konkret: Der erlaubte Grenzwert für Blei wird erneut abgesenkt; viele Produkte aus verschiedenen (Bleihaltigen) Kupferlegierungen dürfen nicht mehr eingesetzt werden.