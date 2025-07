In Skandinavien und auch bei uns gilt zunehmend: Ohne Environmental Product Declarations (EPDs) keine Auswahl, keine Listung in Ausschreibungstexten – und oft keine Finanzierung. Hinzu kommt: Zertifizierungen wie DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oder BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sind für viele Bauprojekte heute Grundvoraussetzung, ohne die nichts mehr geht.

Unsere, nach den aktuellsten Normen geprüften EPDs, liefern transparente Daten zur Umweltwirkung unserer Produkte – vom CO₂-Fußabdruck bis zum Energieverbrauch – und sind somit ein klarer Wettbewerbsvorteil für nachhaltige, zukunftssichere Bauprojekte.

