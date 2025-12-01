01.12.2025  Pressemeldung Alle News von SANHA

SANHA: Einfach sicher - 19 kN-Maschinen für ACR Copper Press

Ab sofort können die Fittings unseres Systems ACR Copper Press bis zur Abmessung 5/8" auch mit 19 kN-Pressmaschinen verpresst werden.

Damit wird diese Serie für Kälte- und Klimafachbetriebe noch spannender, denn viele Betriebe verfügen bereits über solche gängigen Maschinen. Diese Pressmaschinen sind zudem günstiger, leichter und kompakter, was die Arbeit insbesondere über Kopf deutlich erleichtert. Eine Umstellung auf ACR Copper Press ohne Umrüstung oder hohe Neuinvestition lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht. Zwar müssen die Pressbacken für diese Maschinen neu beschafft werden, doch dafür bieten wir regelmäßig attraktive Promotions und Sonderaktionen an - sprechen Sie uns gerne darauf an! 

Selbstverständlich sind Sicherheit und Dichtheit der Verbindung dank der branchenweit einzigartigen Konstruktion auch hier stets gewährleistet. 

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, Ihre Arbeit mit ACR Copper Press noch effizienter zu gestalten!

👉 Mehr erfahren

SANHA GmbH & Co. KG
SANHA GmbH & Co. KG
ImTeelbruch 80
45219 Essen
Deutschland
Telefon:  02054 - 925-0
www.sanha.com
