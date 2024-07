Ein beeindruckendes Beispiel für die Effizienz der Pressfittings zeigt die Dokumentation der Instandsetzung einer abgeknickten Kältemittelleitung in der Dimension 3/8". Konventionell hätte diese Arbeit durch Lötverfahren, mechanische Herstellung (Bördeln) von Übergängen oder Schraubverbindungen durchgeführt werden müssen. Dank ACR Copper Press dauerte die Ausführung nur etwa 30 Minuten. Dies bedeutet eine Zeitersparnis von ca. 45 bis 60 Minuten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden!



Ein weiterer Vorteil: Keine Brandgefahr. Mit ACR Copper Pressfittings entfällt die Notwendigkeit von Flammen und Hitze, was das Risiko von Bränden vollständig eliminiert.



Die schnelle und einfache Handhabung der Pressfittings sorgt für maximale Sicherheit in schwer zugänglichen Bereichen wie z. B. auf dem Dach und minimiert somit auch das Risiko von Unfällen.



Zusätzlich bietet ACR Copper Press eine prozesssichere Herstellung von Verbindungen. Dies gewährleistet nicht nur eine höhere Qualität und Zuverlässigkeit, sondern minimiert auch Fehler und Nacharbeiten.



Neugierig? Weitere Informationen gibt es hier.