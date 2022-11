SANHA Claus macht die Runde: SANHA startet Weihnachtsaktion für Bestandskunden

Die diesjährige Weihnachtskarte der SANHA GmbH & Co. KG ist viel mehr als eine Karte, also schmeißen Sie sie nicht weg! Die Weihnachtskarten die in Lieferungen ab dem 23.11.2022 enthalten sind, können gegen tolle Prämien eingetauscht werden.