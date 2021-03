Die Premium-Marke hansgrohe, Titelsponsor des Rennradteams BORA – hansgrohe, freut sich über den Saisonstart des Teams in die UCI World Tour 2021. In der letzten Woche starteten die BORA - hansgrohe Profis bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Team große Potenziale für kommende Erfolge zeigte. Emanuel Buchmann fuhr unter anderem bei der ersten Bergankunft der dritten Etappe bereits einen beachtlichen vierten Platz ein. Mit ihm aus dem Radrennstall dabei waren Pascal Ackermann, Cesare Benedetti, Patrick Konrad, Martin Laas, Michael Schwarzmann und Ben Zwiehoff, der ursprüngliche Mountainbiker, der bei diesem Rennen sein Debüt im Straßenradsport gab.



Teamzuwachs und neue Wege in der Nachwuchsförderung



Ben Zwiehoff ist nicht der einzige Quereinsteiger und Neuzugang im Team BORA - hansgrohe. Auch der 27-jährige Anton Palzer, der das Skibergsteigen für das Rennrad eintauschte, ist seit diesem Jahr neu im Teamkader. Mit Matthew Walls (UK), Jordi Meeus (BEL) und Frederik Wandahl (DNK) gehören Rennradprofis aus 10 Nationen zu der Band Of Brothers. Nils Politt (GER), Wilco Kelderman (NL) und Giovanni Aleotti (IT) komplettieren das BORA - hansgrohe Team, das insgesamt aus 29 Spitzensportlern besteht. Mit dem starken Kader und der Förderung individueller Stärken im Team wird in der Saison 2021 auch die Teamaufstellung bei den großen Rennen angepasst. So wird beispielsweise Emanuel Buchmann nicht bei der diesjährigen Tour de France starten, da die Giro d’Italia Etappen besser auf den Bergfahrer zugeschnitten sind. Internationaler und individueller wird auch das Nachwuchsförderprogramm des Profi-Teams. In dieser Saison werden auch Talente aus dem Ausland im Team Auto Eder, das offizielle Nachwuchsteam von BORA - hansgrohe, gefördert. Durch diesen größeren und diverseren Talentpool sollen noch mehr Synergien geschaffen werden und zudem das Leistungsniveau erhöht werden. Somit möchte man auch jungen Fahrern die Möglichkeit geben, sich der internationalen Konkurrenz durch die Teilnahme an hochklassigen internationalen Eintagesrennen und Rundfahrten zu stellen. Auch hansgrohe freut sich über diese Entwicklung und wünscht dem Team für die kommenden Rennen der Saison viele Erfolge.



Mehr Informationen zum Radsportsponsoring von hansgrohe sind auf www.hansgrohe.de/ueber-uns/sportsponsoring zu finden.