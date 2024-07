SAINT-GOBAIN PAM BUILDING Deutschland sucht als führendes Unternehmen in der SHK-Branche aktuell eine engagierte Persönlichkeit für die verantwortungsvolle Position als Gebietsleiter/-in im Außendienst im Vertrieb für die Region Hessen/Ober- und Unterfranken.

Der ideale Kandidat verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung im technischen oder kaufmännischen Bereich, idealerweise ergänzt durch relevante Weiterbildungen. Mehrjährige Berufserfahrung im SHK-Bereich, vorzugsweise im Vertrieb, ist erforderlich. Zudem werden ein fundiertes technisches Verständnis und ausgeprägtes verkäuferisches Geschick erwartet. Die Position erfordert hohe Eigenmotivation, exzellente Selbstorganisation sowie eine flexible, kundenorientierte Arbeitsweise. Aufgrund der Natur der Tätigkeit ist ausgeprägte Reisebereitschaft unerlässlich. Englischkenntnisse sind von Vorteil, jedoch keine zwingende Voraussetzung.

In dieser Position wird der/die Stelleninhaber/-in für die Betreuung und Beratung der Kunden im Vertriebsgebiet verantwortlich sein. Zu den Hauptaufgaben gehören der Kontakt zu Fachplanern, Installateuren und dem Fachgroßhandel sowie zu Architekten, Dachdeckern und Bauunternehmen. Die Verfolgung und Akquise privater und öffentlicher Bauvorhaben sowie die erfolgreiche Integration der Unternehmensprodukte in Planungs- und Umsetzungsprozesse sind weitere zentrale Aufgabenbereiche. Darüber hinaus wird erwartet, dass der/die neue Mitarbeiter/-in Bedarfs- und Wettbewerbsanalysen durchführt und durch kompetente Beratung in kommerziellen und technischen Fragen eine hohe Kundenzufriedenheit sicherstellt.

Das Unternehmen bietet eine verantwortungsvolle Position in einem dynamischen Umfeld, eine attraktive Vergütung und umfangreiche Benefits wie einen Dienstwagen und eine betriebliche Altersvorsorge. Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten und die Chance, Teil eines motivierten Teams zu werden und die eigene Karriere voranzutreiben, runden das Angebot ab.

Interessierte Kandidaten sind eingeladen, ihre aussagekräftige Bewerbung einzureichen. Weitere Informationen zur Bewerbungsmodalität sind hier zu finden.