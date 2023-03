Zum sechsten Mal seit 2013 wurde der Preis auf der ISH in Frankfurt verliehen. Die ISH ist die weltweit führende Fachmesse und internationaler Branchentreffpunkt für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und Energie in Gebäuden. Preisträger, Jurymitglieder und Vertreter des Zentralverbandes trafen sich am Mittwoch, den 15.03.2023 auf dem Stand des Zentralverbandes. Dort überreichte der Juryvorsitzende Mathias Knigge (Vorsitzender von EDAD - Design für Alle) den Vertretern der fünf Preisträger die Auszeichnung, die gestalterisch an das Verbandslogo angelehnt wurde.

Das mit dem ZVSHK-Award ausgezeichnete BetteAntirutsch Sense ist eine neuartige Oberflächenbehandlung für höchste Rutschsicherheit mit besonderen Eigenschaften: Die rutschhemmende Wirkung auf glasiertem Titanstahl entsteht erst beim Zusammenwirken von Körpergewichtsdruck und Wasser. Die schützende, rutschhemmende Wirkung tritt also genau dann ein, wenn sie gebraucht wird, nämlich dann, wenn die Standfläche der Badewanne oder Dusche oder die Füße nass und seifig sind. Besonders überzeugte die Jury, dass bei trockener Oberfläche und trockenen Füßen keine zusätzliche Rutschhemmung erforderlich ist, da die Haftung ausreichend hoch ist. Das Plus an Sicherheit ist für den Nutzer weder sichtbar noch spürbar, die brillante Ästhetik und glatte, pflegeleichte Haptik der Dusch- oder Badewanne aus glasiertem Titan-Stahl bleibt durch BetteAntirutsch Sense gewahrt.