Pressemeldung

Eine optimale Lösung für jedes Kundenbedürfnis: GROHE Duschsysteme werten das Badezimmer schnell und kostengünstig auf

Hohe Flexibilität: Die Produktvielfalt von GROHE erfüllt alle Komfortwünsche für jedes Budget

Komfortabel und sicher: GROHE Kopf- und Handbrausen plus Thermostat sorgen für puren Duschgenuss

Immer mehr Menschen legen Wert auf Gesundheit und Wellness und wandeln tägliche Routinen in kleine Spa-Momente. Außerdem suchen Verbraucher zunehmend nach Badezimmerlösungen, die sich positiv auf ihre Stimmung auswirken. So gehört beispielsweise das Duschen zu den wichtigsten Energiequellen im Alltag. In diesem Zusammenhang bietet das umfangreiche Duschsystem-Portfolio von GROHE Planern und Installateuren die Möglichkeit, die Badezimmer ihrer Kunden mit passenden Produktlösungen aufzuwerten, die zum einen die individuellen Bedürfnisse erfüllen, zum anderen aber auch jeder Raumgröße und jedem Budget gerecht werden. Perfekt aufeinander abgestimmte Kombinationen aus Hand- und Kopfbrausen sowie Thermostaten bedienen die Erwartungen an eine hochwertige, komfortable und umweltbewusste Ausstattung. Darüber hinaus ist die Installation von GROHE Produkten sehr schnell und einfach.Beratung, Projektplanung und Installation waren noch nie so bequem. Die Duschsysteme von GROHE stehen für ein leichtes Badezimmer-Upgrade und reinstes Duschvergnügen.

GROHE Duschsysteme: Dreifache „Shower-Power“

Mit dem GROHE Tempesta 250 Duschsystem bieten Installateure und Planer ihren Kunden das ultimative Duschvergnügen - umweltbewusst und mit hohem Komfort. Die Kopfbrause hat einen Durchmesser von 250 Millimetern und ist in runder oder eckiger Ausführung erhältlich. Ihr vollflächiger Rain-Strahl bedeckt den ganzen Körper und regt Körper und Geist an. Die integrierte EcoJoy-Technologie reduziert den Wasserverbrauch dabei auf nachhaltige 9,5 Liter pro Minute, sorgt mit einem voluminösen Strahl aber dennoch für reinen Duschgenuss. Abgerundet wird das System von der Tempesta Cosmopolitan 100 Handbrause und einem Aufputz-Thermostat, das mit der GROHE TurboStat-Technologie ausgestattet ist. Dadurch hat das Wasser eine immer gleichbleibende Temperatur, ganz ohne unangenehme Schwankungen. Das System ist damit die perfekte Wahl für alle Kunden, die nach hochwertigem und umweltbewusstem Komfort zu einem attraktiven Preis suchen.

Mit dem GROHE Euphoria 260 oder 310 Duschsystem wird jedes Kundenprojekt zum Eyecatcher. Für noch mehr Sicherheit sorgt die GROHE CoolTouch-Technologie im Thermostat, die verhindert, dass die Produktoberfläche während des Duschens heiß wird. Außerdem garantiert die spezielle Griffoberfläche eine präzise Kontrolle, selbst mit seifigen Händen. Das absolute Highlight ist die Euphoria Kopfbrause: Während die Variante mit einem Durchmesser von 260 mm drei Strahlarten bietet, beeindruckt die großzügige 310 Millimeter Variante mit noch besserer Körperabdeckung beim Duschen. Beide Systeme werden von der Euphoria 110 Massage-Handbrause ergänzt. Dank FastFixation-Technologie lassen sich die Duschsysteme auf vorhandene Bohrlöcher montieren und ermöglichen Installateuren und Planern so ein unkompliziertes Badezimmer-Upgrade.

Volle Flexibilität und höchster Duschgenuss: Das GROHE Rainshower SmartActive Duschsystem überzeugt durch seine innovative Handbrause. Über die SmartTip-Taste auf der Rückseite lässt sich ganz bequem zwischen belebendem Rain-Strahl, kraftvollem Jet­Strahl und entspannendem ActiveMassage-Strahl wechseln - für einen energiegeladenen Start in den Tag. Die GROHE DripStop-Funktion sorgt zudem dafür, dass die Brause nach dem Rain- oder Jet-Modus nicht nachtropft, und erfüllt damit den Wunsch vieler Kunden. Kombiniert mit einem gut sichtbaren Thermostat und passender Rainshower Kopfbrause mit einem großzügigen Durchmesser von 310 Millimetern ist das Duschsystem das perfekte Upgrade für alle, die sich ein individuelles Duscherlebnis wünschen.

Unsere GROHE X Empfehlung: Schauen Sie sich unsere Installationsvideos für die Duschsysteme GROHE Tempesta Cosmpolitan 250 und GROHE Euphoria 260 an.