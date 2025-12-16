Rund 150 Teilnehmende seit dem Start des Programms

Bundesweite Kick-offs als praxisnaher Einstieg in die Selbstständigkeit

Ausbau der exklusiven Services und der starken Community geplant

Bereits rund 150 ambitionierte Nachwuchskräfte haben an einem der bundesweiten Kickoff-Events des Bosch Jungmeister Programms teilgenommen. Das Programm wurde im Jahr 2023 von Bosch Home Comfort im Rahmen der Klimahelden Schmiede gestartet, um ein gezieltes Unterstützungsangebot für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer im SHK-Handwerk anzubieten. Heute zeigt sich: Die Initiative trifft einen Nerv des Profi-Nachwuchses. Das Bosch Jungmeister Programm hat sich in kurzer Zeit als wertvoller Begleiter für motivierte Talente auf dem Weg in die Selbstständigkeit etabliert, sei es bei einer Neugründung, der Übernahme eines Betriebs oder dem Start als Führungskraft.

Antwort auf den Fachkräftemangel

„Das Jungmeister Programm ist für uns bei Bosch Home Comfort viel mehr als nur ein Marketing-Tool, es ist unsere Antwort auf eine besorgniserregende Entwicklung“, erklärt Johannes Maier, Projektleiter des Programms. „Allein in den letzten 10 Jahren ist die Zahl der SHK-Betriebe in Deutschland um knapp 4.000 gesunken. Gleichzeitig fehlen Nachfolger für viele bestehende Betriebe. Wir brauchen mutige Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, um die Energiewende aktiv mitzugestalten und die wachsende Fachkräftelücke am Markt zu schließen. Gleichzeitig wird der Markt technisch immer anspruchsvoller. Heute sprechen wir über Wärmepumpen, Hybridlösungen,

moderne Klimatechnik und intelligente Vernetzung. All das verlangt nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch starke Fähigkeiten in Planung, Beratung und Umsetzung,“ so Maier. Das Jungmeister Programm begleitet engagierte Talente gezielt auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit, ob bei einer Neugründung, der Übernahme eines Betriebs oder im Rahmen einer Nachfolge. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Vorteile wie Sonderkonditionen oder Rabatte. Vielmehr profitieren die Teilnehmenden von persönlicher Betreuung durch feste Ansprechpartner und praxisnahem Wissen, das weit über die Technik hinausgeht: Von Betriebsführung über Digitalisierung bis hin zu Kundenkommunikation und Markenauftritt – das Programm liefert alles, was es braucht, um unternehmerisch durchzustarten. Wie groß der Bedarf und das Interesse tatsächlich sind, zeigen regelmäßig ausgebuchte Kick-off-Events. Dabei sind etwa 50 Prozent Gründer, 30 Prozent Unternehmensstarter und 20 Prozent Nachfolger. Besonders erfreulich: Mehr als die Hälfte von ihnen sind heute aktive Bosch-Kundinnen und -Kunden. Das ist ein deutliches Signal für das starke Potenzial des Programms.

Praxisnah, partnerschaftlich, persönlich

Ein Highlight des Programms ist der intensive Austausch unter Gleichgesinnten: „Im Jungmeister Erfahrungsaustausch helfen sich Gründerinnen und Gründer gegenseitig – aus Konkurrenz wird Zusammenarbeit“, sagt Herbert Reithmeir, Gründungsexperte im Programm. Beispiele aus der Praxis zeigen den Erfolg: Omar Abdulla, Gründer von Attoun Haustechnik: „Im Jungmeister Programm lernt man Dinge, die man vorher nicht kennt. Das hat mir deutlich mehr Mut gegeben, in die Selbstständigkeit zu starten.“ Dies zeigt auch die im November stattgefundene Reunion, bei der sich der erfolgreiche erste Jahrgang der Bosch Jungmeister traf.

Klarer Auftrag, wachsender Erfolg

Für die Zukunft plant Bosch Home Comfort den weiteren Ausbau des Programms: Die Community soll enger vernetzt, digitale Services erweitert und neue Coachingformate etabliert werden. Auch die Unternehmensnachfolge soll verstärkt gefördert werden, unter anderem durch Ideen wie eine digitale Plattform zur gezielten Vernetzung von potenziellen Verkäufern und Käufern oder durch umfangreiche Nachfolge-Seminare. „Mit dem Jungmeister Programm investieren wir direkt in die Zukunft der Branche“, betont Tino Hirsch, Leitung Marketing und Vertrieb Bosch Home Comfort Deutschland. „Wir brauchen Fachpartner, die mit Leidenschaft und Unternehmergeist vorangehen und Bosch bleibt dabei verlässlicher Partner an ihrer Seite.“



