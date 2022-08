„Ich möchte der S&P Deutschland GmbH wieder zu alter Stärke verhelfen und glaube mit meinem realistischen Blick in Richtung langjähriger Partnerschaften frischen Wind in die sehr gut aufgestellte deutsche Gesellschaft zu bringen“ so Ronny Krüger. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung gehe aber auch mit sehr viel Demut in die neue Aufgabe, denn die Zeiten haben sich durchaus verändert“ fügte Ronny Krüger fort. „Wir stehen insgesamt vor Herausforderungen, die es zu lösen gilt, immer im Sinne der Kundenzufriedenheit.“

Die Soler und Palau Ventilation Group hat sich in ihrer 70 jährigen Firmengeschichte auf allen 5 Kontinenten etabliert und verfügt über ein sehr großes Produktsortiment für nahezu alle Anwendungen.

Mit 25 Produktionsstandorten weltweit mit unter in Spanien, Frankreich, Italien und UK gehört die Firmengruppe zu einem der größten Lüftungshersteller weltweit. Die deutsche Gesellschaft vertreibt als Tochter unter der S&P Deutschland GmbH in Darmstadt eine innovative Vielfalt von Produkten aus den Bereichen Kleinraumventilatoren, Rohrventilatoren, Dachventilatoren, Kanal- und Axialventilatoren, Schallgedämmte Ventilatorboxen aber auch größere Kompaktgeräte mit Wärmerückgewinnung für den industriellen Einsatz. Ein breites Spektrum an Zubehör für alle Ventilatoren und Kompaktgeräte runden das Sortiment ab.