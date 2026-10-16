Rohrrino: Wärmeschutzrohrsystem Rohrrino - keine Dauerlösung!
„Jeder Heizungsbauer kennt diese Lösung:
Dämmung drauf.
Folie drüber.
Panzertape herum.
Fertig.
Zumindest für eine gewisse Zeit.
Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturwechsel setzen klassischen Dämmungen im Außenbereich dauerhaft zu.
Mit Rohrrino erhältst du ein System, das genau für diese Bedingungen entwickelt wurde.
- Integrierte Dämmung
- GModG-konform
- Für den langfristigen Außeneinsatz“
Das komplette Video finden Sie hier:
schornsteintechnik-neumarkt.de/videodetail/14
Hinweis: Ab sofort Isolierung in schwarz.
Auf unserer Internetseite finden Sie stets Aktuelles & News zu unseren Produkten und unserem Service!
schornsteintechnik-neumarkt.de/news
Ihre Schornsteintechnik Neumarkt