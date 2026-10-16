16.10.2026  Pressemeldung Alle News von Rohrrino

Rohrrino: Wärmeschutzrohrsystem Rohrrino - keine Dauerlösung!

„Jeder Heizungsbauer kennt diese Lösung:

Dämmung drauf.

Folie drüber.

Panzertape herum.

Fertig.

Zumindest für eine gewisse Zeit.

Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturwechsel setzen klassischen Dämmungen im Außenbereich dauerhaft zu.

Mit Rohrrino erhältst du ein System, das genau für diese Bedingungen entwickelt wurde.

  • Integrierte Dämmung
  • GModG-konform
  • Für den langfristigen Außeneinsatz“

Das komplette Video finden Sie hier:

schornsteintechnik-neumarkt.de/videodetail/14

Hinweis: Ab sofort Isolierung in schwarz.

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Mussinanstrasse 63
92318 Neumarkt i.d. Opf.
Deutschland
Telefon:  +49 09181 5464010
www.rohrrino.de
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