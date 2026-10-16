„Jeder Heizungsbauer kennt diese Lösung:

Dämmung drauf.

Folie drüber.

Panzertape herum.

Fertig.

Zumindest für eine gewisse Zeit.

Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturwechsel setzen klassischen Dämmungen im Außenbereich dauerhaft zu.

Mit Rohrrino erhältst du ein System, das genau für diese Bedingungen entwickelt wurde.

Integrierte Dämmung

GModG-konform

Für den langfristigen Außeneinsatz“

Das komplette Video finden Sie hier:

schornsteintechnik-neumarkt.de/videodetail/14

Hinweis: Ab sofort Isolierung in schwarz.

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