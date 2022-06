HEWI bringt die Philosophie des Universal Designs in diesem Jahr auf die Straße. Neuheiten im Bereich Sanitär und Baubeschlag, die herausragendes Design mit innovativen Funktionen verbinden, stellen das ganzheitliche Konzept in den Vordergrund und machen „Design Comfort Care“ zum Erlebnis. In einem ausgebauten Container entdecken die KundInnen die Produkte hautnah vor Ort und (be)greifen die barrierefreien Lösungen nicht nur visuell, sondern auch haptisch. In kurzen, zeitlich flexiblen Besuchen, erleben Interessierte, Systemdesign in Perfektion. An ausgewählten Orten präsentiert das Unternehmen mobile Events für ganzheitliche Architekturlösungen.

Ab Sommer 2022 ist der Showroom deutschlandweit unterwegs und kommt zusammen mit einem entsprechenden Rahmenprogramm in die Nähe der Kundinnen und Kunden. Die HEWI Roadshow ist sowohl für Architektinnen und Architekten als auch für Planende ein echtes Erlebnis. Begleitet wird die Roadshow von dem HEWI Vertriebs- und Schulungsteam, das jederzeit für Fragen zur Verfügung steht und sich auf persönliche Gespräche freut.

Im Inneren des Containers werden Interessierte durch die Anwendungsbereiche Hotel, Public, Care, Home sowie Education und deren Neuheiten geleitet. Ein Rundgang führt neben den Produkten an Informationsmaterialen und Filmen vorbei, die das Universal Design als konsequenten Bestandteil der Serien und Systeme aus dem Hause HEWI zeigen. HEWI lebt dieses Ideal seit mehr als 35 Jahren.

Einzigartig in der Ausstattung

Der insgesamt 15 Quadratmeter große Leichtbaucontainer ist mit einem nachhaltigen Energiekonzept ausgestattet. Technisch ausgerüstet mit vier Batteriespeichern à 2,5 kW, kann der Container für bis zu drei Tage Energie speichern und ist am Standort energieautark. Gespeist werden die Akkus durch die eigenen Solarpanels auf dem Dach des Containers. Bei schlechtem Wetter werden sie durch eine externe Stromquelle ersetzt. Im Inneren verfügt der Präsentationsraum über ein durchdachtes LED-Beleuchtungssystem mit geringem Energieverbrauch. Mit Hilfe von Rampen kann der Container barrierefrei erreicht werden.