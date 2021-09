Pressemeldung

Beleuchtete Kosmetikspiegel von nie wieder bohren. mit Touch- oder Bewegungssensor

Die beleuchteten Kosmetikspiegel von nie wieder bohren. sind mit ihrem klassisch runden Design und integrierter LED-Leuchte im Spiegelglas die perfekten Alltagshelfer. Das runde Spiegelglas mit 5-fach Vergrößerung lässt sich sowohl durch den massiven Doppelgelenkarm aus verchromtem Messing in der Ausladung anpassen als auch über ein Kugelgelenk zwischen Arm und Spiegelglas im Winkel justieren. Zudem bieten die nie wieder bohren.-Kosmetikspiegel eine Wahl zwischen kaltem und warmem Licht. Je nach Modell lässt sich das Spiegellicht per Gestensteuerung durch einen Bewegungs-Sensor im Spiegelglas oder stufenlos durch den gut sichtbaren Touch-Sensor am Sockel ein- und ausschalten.

Der Kosmetikspiegel punktet aber auch durch die gewohnt einfache nie wieder bohren.-Profi-Befestigungslösung, bei der der Adapter auf jedem haft- und tragfähigem Untergrund befestigt werden kann.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.niewiederbohren.com/de/produkte/badausstattung/kosmetikspiegel