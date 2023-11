Thermae ist der Name für die großen Badeanstalten in der Römerzeit, die für Luxus und Entspannung stehen.

Whirlpools zählen zu den beliebtesten Wellness-Anwendungen – aus gutem Grund: Die Wärme, das Wasser und der Sprudel lassen uns ohne Probleme entspannen.

Viele Ärzte oder Therapeuten empfehlen deshalb mittlerweile auch eine regelmäßige Whirlpool- Nutzung bei bestimmten Erkrankungen. Daher sind Whirlpools nicht nur in Schwimmbädern sehr beliebt, sondern immer mehr Menschen schaffen sich einen Whirlpool für die eigenen vier Wände an. Zum einen sorgt das Wasser in Ihrem RIHO-Whirlpool für Schwerelosigkeit, das den gesamten Körper entlastet. Zum anderen kann das Wasser tief in die Haut eindringen und diese mit Feuchtigkeit versorgen, was das Hautbild deutlich verbessert.

Bei unseren Thermaepools haben Sie Zugriff auf umfangreiche Funktionen, die das Wohlbefinden steigern können. Die Heizung hält das Wasser auf einer angenehmen Temperatur, während einstellbare Luft- und Wasserstrahlen für eine wohltuende Massage sorgen. Darüber hinaus sind Farbbäder möglich - während des Badens wird das Badewasser mit farbigem Licht beleuchtet. Hier nutzt man die therapeutische Wirkung von Licht auf die Psyche und den Organismus des Menschen

Der übersichtliche Touchscreen vervollständigt die Nutzerfreundlichkeit.

Genießen Sie dieses Wellness-Paradies jeden Tag!

Thermaepool Lisa

✓ viel Platz bietend

✓ Abmessungen: 180x90x69 cm

✓ mit integrierten Handgriffen

✓ große Anzahl an Aero- und Hydrodüsen

✓ Farblichttherapie

✓ mit schwarzen Kopfstützen

✓ Luxuriöse Entspannung durch Liegekomfort

✓ übersichtlicher Touchscreen, um Ihr Wellness-Erlebnis individuell zu gestalten

✓ RIHOClean sorgt für eine gründliche Reinigung der Jets

✓ optional mit Wanneneinlauf möglich

Preisliste 06-2023