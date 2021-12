Pressemeldung

Die Thermae-Whirlpools (Bassins) haben eine körpergerechte Formgebung und unterscheiden sich nicht nur durch die individuell abzustimmenden Massagesysteme, sondern auch durch die fließenden Linien und ergonomischen Formen von dem restlichen RIHO Acrylwannenprogramm. Wie das Wort Bassin schon vermuten lässt, sind die Wannen der Thermae-Line extra tief, wodurch eine besonders gute Entspannung von Kopf bis Fuß ermöglicht wird. Eine durchdachte Konstruktion der Abläufe garantiert zusätzlich einen besonders niedrigen Einstieg in die Wanne. Drei Motoren sorgen für eine ausreichende Versorgung der verschiedenen Systeme.

Der größte Vorteil der Massagesysteme in der Thermae-Line ist die individuelle Bedienung der Düsen, basierend auf verschiedene Intervalle, welches stufenlos durch das neue Touch Screen Bedienteil regulierbar ist. Für die Praxis bedeutet dies, dass Sie jedes Massagesystem einzeln, oder in Kombination von den Aero-, Hydro, Maxi oder Minidüsen* genießen können. Durch die Reinigungsfunktion wird Ihnen eine einfache Wartung Ihres Thermae Bassins ermöglicht.

Um die Whirlpools der Thermae-Line zu komplettieren, gehören Scheinwerfer, Kopfkissen und Wannengriffe zum Standard.

Die Thermae-Bassins wurden für Ihr Wohlbefinden und Entspannung entwickelt.*(die Minidüsen arbeiten nur in Kombination mit den Hydrodüsen)

Entspannung pur für Ihr gesundheitliches Wohl. Finden Sie Ruhe und Entspannung in Ihrem LISA Bassins, wann immer Sie wollen. Verwandeln Sie mit der RIHO Badewanne LISA Ihr Bad in Ihre private Wellness-Oase. Die gesundheitsfördernde Wirkung der innovativen Whirlpool Systeme von RIHO unterstützt Ihre Regeneration und lässt Sie neue Kraft schöpfen.

Für mehr Lebensqualität in Ihren eigenen vier Wänden.

LISA BZ15

LISA BZ19 – 180 x 90 cm, 190 Liter Wasservolumen.

Die Benutzung eine RIHO Whirlpool Badewanne oder eines Thermae Pools war noch nie so einfach wie heute, dank der neuen Touchscreen Bedienung!

Ein sanfter Fingerdruck auf den Bildschirm genügt und alles lässt sich Kinderleicht bedienen.

Das Display ist mit klaren Symbolen ausgestattet und zeigt dem Benutzer auf einfache und anschauliche Weise den Weg durch das Menü.

Preis und Lieferanfragen werden beantwortet unter info @ riho.de

Preisliste 07-2021 hier ebenfalls als Download!