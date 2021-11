Pressemeldung

Die neue Whirlpool Wanne Anna überzeugt durch Übersichtlichkeit und eine attraktive Preisgestaltung. Thermae Modelle sind eine optimale Kombination aus Aero Düsen und Hydrodüsen.

Das Thermae System kombiniert 24 Aero Düsen und 7 Maxi Hydrodüsen mit zusätzlich 3 Hydrodüsen welche rotierend den höchsten Komfort erreichen zu einem umfassenden Massageerlebnis. Die Wanne ist sowohl mit Luftdüsen am Boden als auch mit Wasser­düsen, je nach Modell im Rücken, an den Seiten und/oder im Fußbereich ausgestattet, die individuell eingestellt werden können. Standard gibt es Licht in Weiß, als Option kostenlos auch als Farblicht lieferbar. Das bereits eingebaute Clean System sorgt für Hygiene.

Anna BC79

Anna BC79 – 190 x 130 cm, 370 Liter Wasservolumen.

Die Benutzung eine RIHO Whirlpool Badewanne oder eines Thermae Pools war noch nie so

einfach wie heute, dank der neuen Touchscreen Bedienung!

Ein sanfter Fingerdruck auf den Bildschirm genügt und alles lässt sich Kinderleicht bedienen.

Das Display ist mit klaren Symbolen ausgestattet und zeigt dem Benutzer auf einfache und anschauliche Weise den Weg durch das Menü.

Welche Funktion gerade läuft wird durch ein kleines, weißes Dreieck im Bedienteil angezeigt.

Bei allen Whirlpool Modellen ist dieses neue Touchscreen als Option bestellbar, wahlweise als

Bedienelement anstatt einer flachen elektronischen Bedienung.

Preis und Lieferanfragen werden beantwortet unter info @ riho.de

Preisliste 07-2021 hier ebenfalls als Download!