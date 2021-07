Pressemeldung

Die Modellreihe Spring ist ab Lager lieferbar, in der Regel mit einer Lieferzeit von 4 Wochen.

In dem beigefügten Prospekt/Preisliste (6 Seiten) ist ein kompletter Überblick der Varianten und Oberflächen, der Größen und der Zubehörteile.

Eigentlich ist es ganz einfach:

Die Modellreihe Spring besteht aus:

5 Waschtisch Größen; 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm und 120 als Doppelwaschtisch.

Als Gäste-WC-Anwendung Fontäne in 40 cm, oder als Waschtische mit Hahnloch.

Die 100 cm Ausführungen gibt es ja nach Modell mit 2 Hahnlöcher oder mit nur 1 Hahnloch.

Es gibt 5 verschiedene Waschtischformen: aus Keramik (Rise + Glow) oder Mineralguss. (Vow + Dew + Blush) Entweder als hohe, oder als flache Waschtisch Ausführung.

Als Auswahlmöglichkeit können sie auch als Option eine passende Holzdekor Abdeckplatte anstelle des Waschtisches montieren, dieses dann mit einem Aufsatzwaschtisch kombinieren.

Weitere Details siehe Preisliste 2021.

4 Holzfarben und 2 lackierte Fronten sind im Programm.

Bei den Holzfarben sind die Schubladen vor dem Korpus.

Bei den lackierten Ausführungen sind die Schubladen auf Gehrung geschnitten.

Es gibt einen Hochschrank und in allen Größen passende Spiegelschränke in den angebotenen 6 Oberflächen.

Wahlweise können die Fronten mit Griffen geliefert werden, angefangen von 15 cm, bis zum 90 cm Länge. Und diese Griffe gibt es dann auch noch in 5 verschiedenen Farben, verchromt, weiß, Schwarz, Gold oder in rostfreiem Edelstahl.

Die Griffe gehören nicht zum Set, diese können als Option bestellt werden.

Zum Spiegelschrank stehen 2 verschiedene Spiegelleuchten zur Auswahl.

Entweder in chrom Optik oder in schwarz Matt.

Bitte beachten Sie, dass die Steckdose separat bestellt werden muss, da es drei verschiedene Ausführungen gibt:

Musterbox für Ihre Ausstellung:

Alle Waschtische werden mit einem Click Clack Ventil in chrom und einem weißen Siphon geliefert.

Wir hoffen diese kurze Ausführung gibt einen kleinen Überblick über die Vielfalt und Möglichkeiten der neuen Badmöbel Modellreihe!

Preis und Lieferanfragen werden beantwortet unter info @ riho.de

