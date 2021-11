Pressemeldung

Die Badewanne hat einen besonderen Stellenwert in deinem Leben und du möchtest ihr einen besonderen Platz in deinem Badezimmer widmen? Die RIHO Oviedo könnte dann das perfekte Modell hierfür sein.

Elegant, groß und auf jeden Fall ein Blickfang – kurzum: Die RIHO Oviedo Badewanne ist wie keine andere. Sie begeistert mit einer unvergleichlichen Form. Eine freistehende Badewanne an sich ist wahrlich nichts Neues, begegnen wir diesen doch immer häufiger in dem ein oder anderen Badezimmer. Die RIHO Oviedo ist mit ihrer dreieckigen Form jedoch anders. Sie fällt auf, sie begeistert. Im Raum ist sie ein absoluter Hingucker, dafür braucht sie mit Maßen von 160 cm x 160 cm und einer Höhe von 57 cm aber jede Menge Platz.

Erholsame Bäder zu zweit – und natürlich alleine

Die dreieckige Form und das große Wasserfassungsvermögen von 504 Litern macht sie zur perfekten Badewanne für ein gemütliches Wohlfühlbad zu zweit. Der Wasserablauf ist angenehm in der Mitte platziert, so dass dieser beim Bad nicht stört. Abgerundete Ecken im Innenbecken sorgen für vielfältige bequeme Sitz- und Liegemöglichkeiten; die abgerundeten Ecken im Außenbereich ermöglichen, dass sie sich angenehm ins Badezimmer-Konzept einfügt. Natürlich lädt sie auch zum Entspannen alleine ein: Nimm einfach in einer der drei Ecken Platz und genieß dein Badezimmer aus den verschiedensten Blickwinkeln.

Beste Qualität, höchster Komfort:

Hergestellt wird die bequeme Badewanne aus dem Mineralwerkstoff „Solid Surface“. Dies gilt als solides und unverwüstliches Material, das synthetisch mit Marmor- Bauxitzusätzen hergestellt wird und welches durch seine seidige Haptik begeistert. Die mattweiße Farbe vollendet das Konzept um die RIHO Oviedo Badewanne. Hierzu passt perfekt eine freistehende Wannenarmatur in beispielsweise gold oder schwarz – je nach deinen Wünschen sind bei der Farbwahl keine Grenzen gesetzt. Im Gesamten entsteht so eine Badewanne, die rundum begeistert.

Waschtisch und Wanne im Duett

… und wenn du von dem dreieckigen Design nicht genug bekommst, dann kannst du dein Badezimmer auch noch mit einem dreieckigen RIHO Oviedo Waschtisch verschönern.

Integrierter Überlauf für optimale Sicherheit

Inkl. Ablaufgarnitur mit PUSH-Open Technik

Schwere und massive Ausführung

Patentiertes RIHO Design

Porenfreie leicht zu reinigende Oberfläche

Preis und Lieferanfragen werden beantwortet unter info @ riho.de

Preisliste 07-2021 hier ebenfalls als Download!