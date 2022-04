Pressemeldung

Rethink: Eine moderne neue Serie von Riho-Einbaubadewannen, die eine Reihe von Merkmalen gemeinsam haben. Neben einem 20 mm schmalen Wannenrand verfügen die Wannen über einen formschönen, geschlitzten Überlauf und einen Pop-Up-Ablauf in Wannenfarbe. Der Überlauf und die Pop-Up-Ausführung sind in mehreren Farben erhältlich, optional auch in Chrom-Ausführung.

Entdecken Sie die Rethink Cubic und die Rethink Space.

Rethink Space: Eine neue Serie Einbaubadewannen, die eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. Neben einem attraktiven schlanken Wannenrand von 20 mm haben die Wannen einen modern gearbeiteten Schlitzüberlauf sowie einen Pop-Up-Abfluss, jeweils in der Farbe der Wanne. BR13

In den Größen S - 160x75, M - 170x90 und L - 180x110 cm

Abbildung:

Rethink Space S Raumsparwanne, rechts, 160 x 75 x 47 cm (Volumen 189 L), inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

Beide Badewannen sind mit dem Wanneneinlauf Riho Fall und auch in Plug&Play-Ausführung erhältlich.

Alle diese neuen Produkte ergänzen unsere aktuelle Kollektion, so dass Ihr Kunde das Bad seiner Träume verwirklichen kann. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen!



