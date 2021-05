Wir freuen uns, Ihnen eine neue Modellreihe Acrylwannen präsentieren zu können.

Lieferbar ab 01.02.2021 ab Lager Tilburg!

Rethink Space: Eine neue Serie Einbaubadewannen, die eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. Neben einem attraktiven schlanken Wannenrand von 20 mm haben die Wannen einen modern gearbeiteten Schlitzüberlauf sowie einen Pop-Up-Abfluss, jeweils in der Farbe der Wanne. BR13

In den Größen S - 160x75, M - 170x90 und L - 180x110 cm

Abbildung:

Rethink Space S Raumsparwanne, rechts, 160 x 75 x 47 cm (Volumen 189 L),

inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

BR14005 – links, Brutto 425,- €

Beide Badewannen sind mit dem Wanneneinlauf Riho Fall und auch in Plug&Play-Ausführung erhältlich.

Rethink Space S Raumsparwanne, rechts, 160 x 75 x 47 cm (Volumen 189 L),

inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

BR13005 – rechts, Brutto 425,- €

BR14005 – links, Brutto 425,- €

Rethink Space S Rechteckwanne 170 x 75 x 47 cm (Volumen 170 L),

mit RIHO Fall in chrom, inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

BR13C05 – rechts, Brutto 843,- €

BR14C05 – links, Brutto 843,- €



Rethink Space M Raumsparwanne, rechts, 170 x 90 x 47 cm (Volumen 245 L),

inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

BR15005 – rechts, Brutto 495,- €

BR16005 – links, Brutto 495,- €

Rethink Space M Raumsparwanne, rechts, 170 x 90 x 47 cm (Volumen 245 L),

mit RIHO Fall in chrom, inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

BR15C05 – rechts, Brutto 913,- €

BR16C05 – links, Brutto 913,- €



Rethink Space L Raumsparwanne, rechts, 180 x 110 x 47 cm (Volumen 298 L),

inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

BR17005 – rechts, Brutto 595,- €

BR18005 – links, Brutto 595,- €

Rethink Space L Raumsparwanne, links, 180 x 110 x 47 cm (Volumen 298 L),

mit RIHO Fall in chrom, inkl. Ablaufgarnitur und Click-Clack Ventil

BR17C05 – rechts, Brutto 1.013,- €

BR18C05 – links, Brutto 1.013,- €



Rethink Wanne mit Spring Badmöbel



Die Neuheiten und die entsprechenden Bestellmöglichkeiten und Preise finden Sie natürlich in der Riho Preisliste 2021. Die neue Preisliste wird in vier Wochen verfügbar sein.



RIHO Werkspreisliste 2021 – Datanormdaten - Daten des Sanitärfachhandels

Die Datanorm-Daten – aktuelle Artikeldaten der Gesamtpreisliste 01/2021 für den Sanitärfachhandel in Deutschland und Österreich.

Es handelt sich hier um einen Neuanlage-Satz, bitte alten Katalog komplett löschen und neuen Datensatz einspielen.

Bitte kontaktieren Sie uns über info @ riho.de oder +49(0)2373/933933-0.

Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!