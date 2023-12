Nichts ist so praktisch wie ein breiter Badewannenrand, auf den man Pflegeprodukte und eventuell Dekoration stellen und sogar die Armaturen formschön einbauen kann. Deshalb möchten wir Ihnen unsere Rethink Cubic-, Lusso- und Lugo-Badewannen in der Länge 180 cm mit einem breiteren Wannenrand von 12 cm präsentieren.

Wie unsere anderen Badewannen sind auch diese Einbaubadewannen aus hochwertigem Acryl gefertigt. Das macht sie sehr pflegeleicht und weniger anfällig für Kalkablagerungen. Die Badewannen Rethink Cubic Wall und Lusso Wall sind in hochglänzendem Weiß erhältlich, die Badewanne Lugo Wall ist sowohl in hochglänzendem als auch in mattem Weiß erhältlich.

Diese Modelle sind mit dem Wanneneinlauf RIHO Fall und / oder den Whirlpoolsystemen Air, Flow, Joy oder Bliss lieferbar.

Zusätzlich sind diese Einbaubadewanne auch in einer Plug & Play-Version mit nahtlos angeklebten Seitenwänden möglich. Verfügbar in Plug & Play als Eckausführung mit zwei festen Paneelen, oder als Back2Wall-Ausführungen mit drei Paneelen.

Haben Sie Fragen zu unseren Einbaubadewannen oder zu unseren anderen Produkten - dann kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail info(at)riho.de oder telefonisch 02373-9339330.

Preisliste 06-2023