Eine freistehende Badewanne ist das zentrale Objekt in einem Badezimmer - ein solches Premiumprodukt benötigt Raum und Farbe, um seine Wirkung zu entfalten. RIHO Solid Surface ist ein „seidiges“ und dennoch solides, unverwüstliches Material.

All diese Materialeigenschaften machen den Solid Surface Werkstoff zur ersten Wahl für Architekten und Designer.

Mit den freistehenden Badewannen Solid Surface haben wir einen echten Blickfang für moderne Wohnbäder geschaffen.

Die aus dem äußerst robusten Material “Solid Surface” gefertigte Badewanne ist nicht nur das Highlight in jedem Badezimmer, sondern ab sofort auf Wunsch auch in allen Sikkens-Farben lieferbar.

✓ Robust

✓ Eine schöne Haptik

✓ pflegeleicht

✓ Porenfrei und antibakteriell

✓ vielfältig in Form und Farbe

✓ 100% recyclebar

Diese geräumige (160x160cm) mattweiße freistehende Solid-Surface-Badewanne Oviedo ist eine dreieckige Badewanne mit einem spannenden Design. Die Wannenwand ist nach oben hin bis auf eine minimale Wandstarke abgeschliffen. Im Boden befindet sich ein Pop-up in der gleichen Farbe wie die Badewanne selbst.

Die Badewanne hat viel Innenraum, der den Außenabmessungen der Wanne entspricht.

Die Außenseite der Badewanne kann – wie fast jede Badewanne der Solid-Surface-Reihe - in einer Sikkens- oder einer Standard-RAL-Farbe lackiert werden.

Für diese Badewanne wurde eine spezielle Rücken-/Kopfstütze entworfen, die zu einer komfortablen Form der Badewanne beiträgt.

Sie möchten mehr über unsere Solid-Surface-Produkte erfahren oder sie in natura sehen? Dann zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen.

Preisliste 2024