Ein neuer moderner Spiegel in der RIHO-Reihe

Der RIHO Spiegel Shield ist mit einer indirekten, umlaufenden Beleuchtung ausgestattet, was zu einem schönen Effekt im Badezimmer führt. Der Spiegel Shield ist in einem rechteckigen Format mit abgerundeten Ecken oder in einer runden Version erhältlich. Die Verwendung einer schwarzen oder weißen Rahmenausführung als zusätzlichen Akzent entspricht den neuesten Trends im Baddesign.

Der RIHO Qualitätsspiegel Shield ist in verschiedenen Größen erhältlich:

Abmessungen in runder Ausführung:

Durchmesser 60 cm

Durchmesser 80 cm

Abmessungen in eckiger Ausführung mit abgerundeten Ecken:

80 x 60 cm

80 x 80 cm

80 x 100 cm

80 x 120 cm

Material und Technik

Der Spiegel - Rahmen besteht aus einem 5 x 20 mm Aluminiumrohrprofil, der die Spiegelfläche einfasst und zusät­zlich um 5 mm hervorsteht. Dadurch erhält der Spiegel Shield einen schönen Rahmen, der die Form des Spiegels betont, aber die Leichtigkeit des Ganzen nicht beeinträchtigt. Auf der Spiegelfläche befindet sich im unteren Bereich ein Sensor als Ein-/Ausschalter, der blau leuchtet, wenn die indirekte Beleuchtung ausgeschaltet ist.

Die Vorteile

Schön modern und trendy

Spiegeldicke 5 mm

Rund oder rechteckig

Indirekte Beleuchtung

Sensor als Ein-/Ausschalter

Rahmen in Schwarz oder Weiß

Verschiedene Größen

Leicht zu installieren

Haben Sie Fragen zu unseren Spiegeln oder zu unseren anderen Produkten - dann kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail info(at)riho.de oder telefonisch 02373-9339330.

Preisliste 06-2023