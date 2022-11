Less chrome... = more style...

Keine verchromten Details, einfach zu kombinieren mit allen Farben der Armaturen!

● Dünner Wannenrand von nur 2 cm

● Erhältlich mit Riho Fall Wanneneinlauf

● Erhältlich als Plug & Play

● Mit Whirlpool-Systemen möglich

Wahlweise in weiß glänzend oder in seidenmatt weiß. Und auf Wunsch gerne auch mit dem RIHO Fall in chrom! Hier können Sie dann auch noch auswählen unter verschiedenfarbigen sichtbaren Teilen:

Überlauf Abdeckung in chrom, weiß glänzend, seidenmatt weiß, mattschwarz.

Oder bei RIHO Fall in den Farben: chrom, edelstahl gebürstet, hochglanz weiß, seidenmatt weiß und in mattschwarz.

Preis und Lieferanfragen werden beantwortet unter info(at)riho.de