Devotion und Modesty: schöne freistehende Badewannen aus weißem Acryl. Liegekomfort und eine luxuriöse Ausstrahlung; auch lieferbar mit Riho Fall, dem Wanneneinlauf, der einen separaten Wanneneinlauf überflüssig macht.



Rethink: eine neue Serie Einbaubadewannen, die eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. Neben einem attraktiven schlanken Wannenrand von 20 mm haben die Wannen einen modern gearbeiteten Schlitzüberlauf, sowie einen Pop-Up-Abfluss, jeweils in der Farbe der Wanne. Im neuen Jahr werden diese beiden Modelle Rethink Cubic und Rethink Space lieferbar sein. Beide Badewannen sind mit dem Wanneneinlauf Riho Fall und auch in Plug&Play-Ausführung erhältlich. Rethink Space ist die Lösung für das kleine Badezimmer.



Sparkle Mood: Whirlpool-Funktion, LED-Beleuchtung und Musikhören via Bluetooth ab sofort auch für die (halb) freistehenden Badewannen Desire Corner (rechts und links), Desire Back-2-Wall, Modesty, Devotion und Devotion Back-2-Wall.

Devotion mit prickelndem Sprudel und Bluetooth Lautsprecher lieferbar.



Desire Back2Wall mit prickelndem Sprudel und Bluetooth Lautsprecher lieferbar.



Scandic NXT: Duschwände und -türen mit vielen Möglichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen verchromten und mattschwarzen Scharnieren. Der moderne Nachfolger der Scandic-Serie.



Möbelkollektion Spring: eine Kollektion, die – genau wie der Frühling – im Zeichen der Erneuerung steht. Die funktionellen Möbel lassen sich dank ihrer frischen und trendigen Ausstrahlung in jeden Badezimmerstil integrieren. Die Sets mit einer Tiefe von 40 bzw. 46 cm können Sie dank der großen Auswahl an Dekoren und verspielten Griffen wunderbar individualisieren. Spring ist eine komplette Kollektion mit besonderem Flair zu einem interessanten Preis.



Erweiterung FromScratch-Kollektion: Der Designkollektion aus formschönen freistehenden Badewannen und passenden Aufsatzwaschtischen, die sich durch exklusives Design und durchdachte Details auszeichnet, haben wir jetzt auch Badmöbel hinzugefügt. Wunderschöne Lackfarben und Holzdekore für die Schränke, Waschtische mit Solid-Surface-Oberfläche oder eine Solid-Surface-Abdeckplatte mit formschönen Aufsatzwaschtischen.



Die Neuheiten und die entsprechenden Bestellmöglichkeiten und Preise finden Sie natürlich in der Riho Preisliste 2021. Die neue Preisliste wird Ende Januar verfügbar sein. Natürlich werden wir Sie informieren, sobald diese online verfügbar ist.



Sie können sich die Riho-Neuheiten auch über ein Video ansehen.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Angehörigen ein erfolgreiches Jahr 2021 und selbstverständlich Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.



Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!



Mit freundlichen Grüßen

Verkaufsteam Riho

Bitte kontaktieren Sie uns über info @ riho.de oder +49(0)2373/933933-0.

Klicken Sie hier! UND Sie erhalten das Prospekt Neuheiten 2020