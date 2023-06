RIHO News 2023!

Organische Formen sind in diesem Jahr der Trend in der Inneneinrichtung wie auch im Badezimmer. Aus diesem Grund haben wir den Spiegel Pebble in den Abmessungen 100x66,7cm, inkl. indirekter umlaufender LED-Beleuchtung und eingebauter Spiegelheizung mit in unser Badezimmer-Sortiment aufgenommen.