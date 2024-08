Suchen Sie nach etwas Besonderem, das über eine weiße Badewanne hinausgeht? Möchten Sie einen echten Blickfang in Ihrem Badezimmer? Dann entdecken Sie unsere neuen Solid Frosted halbtransparenten freistehenden Badewannen Oval, Oviedo und Toledo! Erhältlich in drei Farben: Frosted Smoke, Frosted Umber und Frosted Forest.

Eine Solid Frosted Badewanne verbindet Innovation mit luxuriösem Design und hochwertiger Verarbeitung. Die Artikel verdanken ihre hohe Qualität der speziell entwickelten Materialzusammensetzung aus einem modifizierten Gießharz, das einer langfristigen Nutzung standhält. Dieses Material ist UV-stabil und farbecht. Die besonderen Festigkeitseigenschaften zeichnen es dadurch aus.

Dieses Plexiglas hat es eine hohe Stoß- und Kratzfestigkeit und ist jederzeit reparierbar. Reparatursets für kleine Risse oder Dellen sind in jeder Farbe verfügbar. Kratzer auf der glänzenden Innenseite können mit handelsüblicher Autopolitur herausgeschliffen und poliert werden.

Um dieser transparenten Badewanne gerecht zu werden und ihr Aussehen nicht zu stören, gibt es keinen Überlauf. Stattdessen ist die Badewanne mit einem Druckabfluss ausgestattet, der mit Wasserdruck arbeitet. Das heißt, wenn sich die Badewanne bis ca. 40 cm Höhe füllt, öffnet sich der Ablaufstopfen (Click-Clack) und verhindert ein Überlaufen. Außerdem schließt er sich automatisch, wenn das Wasser etwa 15 cm gesunken ist. Ein innovatives Gadget für Badewannen! Ideal für Hotels oder Haushalte mit Kindern.

Hochwertige Badewannen, Duschen und Badmöbel mit einem überraschenden Design. Das ist 100% RIHO. Als Hersteller von Badprodukten mit langjährigem Know-how haben wir nur ein Ziel: dass auch Sie Ihr Traumbad gestalten können. Stilvoll und komfortabel. Ein Bad, in dem Sie sich wohl fühlen und in dem Sie sich vollkommen entspannen können.

