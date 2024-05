Suchen Sie nach etwas Besonderem, das über eine weiße Badewanne hinausgeht? Möchten Sie einen echten Blickfang in Ihrem Badezimmer? Dann entdecken Sie unsere neuen Solid Frosted halbtransparenten freistehenden Badewannen Oval, Oviedo und Toledo! Erhältlich in drei Farben: Frosted Smoke, Frosted Umber und Frosted Forest.

Der Aufsatzwaschtisch Oviedo hat eine dünne Kante und sorgt für eine schlanke Optik. Ohne Überlauf. Standardmäßig in mattweiß erhältlich, aber auch möglich in einer Sikkens-Farbe für die Außenseite oder in einer der neuen halbtransparenten Solid Frosted Farben: Frosted Smoke, Frosted Umber oder Frosted Forest.

Perfekt zu kombinieren mit dem Oviedo-bad.

Dieser Waschtisch besteht aus einer synthetischen Verbindung auf Basis von Polyacrylharzen und mineralischen Füllstoffen, ein exklusives Material, das Ergebnis jahrelanger Forschung und Experimente und von hervorragender Qualität. Das Waschbecken ist seidenmatt und in runder Form erhältlich. Der mattweiße Look passt perfekt zu den Bädern mit Wannen aus dem RIHO Solid Surface Programm.

Für Wandarmaturen oder Armaturen mit erhöhtem Stand Fuß geeignet

Das Ovale Becken ist geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet

Besonders leichte Reinigung durch schmutzabweisende & antibakterielle Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien um mehr als 99,9 % reduziert

Nur mit nicht verschließbaren Ablaufventilen kombinierbar, kein Überlauf im Waschbecken

Jetzt auch in drei festen, halbtransparenten Frosted-Farben erhältlich: Frosted Smoke, Frosted Umber und Frosted Forest.

