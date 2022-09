Riho goes Marmor

Möchten Sie Ihrem Bad ein stilvolles und natürliches Aussehen verleihen? Dann sind diese Keramik Aufsatzwaschtische in Marmoroptik Ihre perfekte Wahl. Einfach zu pflegen und in 6 verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Marmor-look

Der Trend der Stunde

Entdecken Sie die neuen Keramik - Aufsatzwaschtische von Riho in Marmoroptik. Rund, oval oder rechteckig? Entweder in einem matten Weiß oder in einem attraktiven matten Schwarz? Sie haben die Wahl. Die Aufsatzwaschtische sind mit einem dünnen Rand versehen. Diese Becken werden mit einem passenden Free Flow-Ablaufventil geliefert und besitzen keinen Überlauf.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die komplette Livit-Möbelkollektion auf unserer Homepage.

www.riho.de

RIHO Marmor Prospekt