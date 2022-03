Pressemeldung

Hier haben wir ein Möbelstück mit 1 großen Schublade geschaffen. Die Höhe dieses Möbelstücks entspricht 1,5

Schubladen. Daher passt dieses Möbel von der Größe perfekt zwischen den Möbeln mit einer oder zwei Schubladen. Als Option in dieser Modellreihe besteht nun die Möglichkeit einer ergänzenden Innenschublade. Damit schaffen wir zusätzlichen Platz, so dass Sie kleine Gegenstände leicht verstauen können.

WASCHTISCHE MIT MARMOROBERFLÄCHE

Entdecken Sie unsere brandneuen Keramikwaschbecken in schöner Marmoroptik. Kombiniert mit unseren stilvollen Dekoren entsteht so ein individuelles Möbelstück für Ihr Badezimmer.

Die Waschtische sind in heller und dunkler Marmorausführung erhältlich. Jeder ist in 3 verschiedenen Designs erhältlich.

RIHO LIVIT

Ein stilvolles und hochwertiges Badezimmer mit einzigartigen Details im Industrial-Style: Das ist Livit. Die Kollektion besteht aus wunderschönen Waschtischen und Aufsatzwaschtischen, die mit einem Unterschrank, einem Rahmen oder beidem kombiniert werden können.

Die Unterschränke haben schicke, schmale Schubladenfronten, die mit schwarzen Details (Eingriffe) erhältlich sind. Die schönen, modernen Dekore wurden sorgfältig ausgewählt, so dass sie perfekt zum schwarzen Look passen.

Neben den bereits für Sie zusammengestellten Sets, bieten wir Ihnen nach wie vor die Möglichkeit, die Möbel selbst zu kombinieren. Mit dieser Kollektion können Sie einen wunderschönen Raum schaffen, an dem Sie viele Jahre Freude haben. Genauso, wie Sie es sich wünschen.

Alle diese neuen Produkte ergänzen unsere aktuelle Kollektion, so dass Ihr Kunde das Bad seiner Träume verwirklichen kann. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen!



Sie können es über "Downloads" auf www.riho.com einsehen oder über die unten stehende Schaltfläche herunterladen:

Riho Preisliste 2022 herunterladen

Haben Sie Fragen zu unseren Modellen, möchten etwas davon in Ihrer Ausstellung präsentieren, oder möchten Sie weitere Exemplare der Preisliste erhalten?