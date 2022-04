Pressemeldung

DESIRE Corner (R oder L) mit und ohne RIHO-FALL in chrom!

Vorwand-Badewanne – Platz sparen heißt nicht auf Stil verzichten

Eine wandangebundene, so genannte Back-to-Wall- oder Vorwand-Badewanne sieht mit ihrer Schürze, die in vielen verschiedenen Farben erhältlich ist, (fast) wie eine freistehende Wanne aus. Dennoch wird sie reinigungsfreundlich und fest abschließend an einer Wand montiert. Besonders praktisch ist bei diesem Wannentyp, dass an der Unter- und Rückseite genügend Platz für die Installation der Rohrleitungen vorhanden ist, so dass die Wanne frei und flexibel an der Wand positioniert werden kann. Da sie keine große Fläche benötigen, sind Vorwand-Wannen für kleinere Badezimmer designstarke Lösungen.

Ab Lager Tilburg lieferbar. Jetzt mit Wannen Befüllung! Bestellen Sie schon heute und seinen der erste die diese Ausführung in seiner Ausstellung präsentiert!

RIHO Fall Wannen Befüllung und gleichzeitig Ablauf/Überlauf.

Abmessungen

ca. 184 x 84 x 59,50 cm (L/B/H)

Füllmenge: ca. 230 Liter

Material & Farbedurchgefärbtes hochwertiges 5 mm Sanitäracryl - weiß

Lieferumfang

Wanne inkl. Ab- und Überlauf, Fußset und Pop-UP

Zum optimalen Schutz der Wanne wird dies in einem extra dafür vorgesehenen stabilen Wabenkarton versendet!

Ohne Armaturen.

Mittelablauf

2-Sitzer

Alle diese neuen Produkte ergänzen unsere aktuelle Kollektion, so dass Ihr Kunde das Bad seiner Träume verwirklichen kann. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen

Sie können es über "Downloads" auf www.riho.com einsehen oder über die unten stehende Schaltfläche herunterladen:

Riho Preisliste 2022 herunterladen

Haben Sie Fragen zu unseren Modellen, möchten etwas davon in Ihrer Ausstellung präsentieren, oder möchten Sie weitere Exemplare der Preisliste erhalten?