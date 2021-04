Wir freuen uns, Ihnen die Modellreihe Rethink Cubic präsentieren zu können.

Rethink Cubic:

Eine neue Serie Einbaubadewannen, die eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. Neben einem attraktiven schlanken Wannenrand von 20 mm haben die Wannen einen modern gearbeiteten Schlitzüberlauf sowie einen Pop-Up-Abfluss, jeweils in der Farbe der Wanne.

Die Ablaufgarnitur ist immer im Lieferumfang enthalten und Bestandteil des Bruttopreises!

In sieben verschiedenen Größen lieferbar:

160 x 70 cm, 170 x75 cm, 180 x 80 cm, 180 x 90 cm, 190 x 80 cm, 190 x 90 cm, 200 x 90 cm



Wahlweise in weiß glänzend oder in seidenmatt weiß.

Und auf Wunsch gerne auch mit dem RIHO Fall in chrom!

Hier können Sie dann auch noch auswählen unter verschiedenfarbigen sichtbaren Teilen:

Überlauf Abdeckung in chrom, weiß glänzend, seidenmatt weiß, mattschwarz.

Oder bei RIHO Fall in den Farben: chrom, edelstahl gebürstet, hochglanz weiß, seidenmatt weiß und in mattschwarz.

Lieferbar ab Lager Tilburg!

Alle Größen sind auch in der Plug & Play Ausführung lieferbar! Sogar auf Wunsch mit RIHO Fall! Die lange und kurze Seite der Badewanne wird mit einer nahtlos verklebten Schürze aus dem gleichen Acryl wie die Badewanne verbunden. Sie sehen überhaupt keine Naht und alle Plug & Play Wannen werden inkl. Füße geliefert.

Die Badewanne ist dann 62 cm hoch, montiert auf fertig gefliestem Fußboden. Einfacher geht es kaum.

Plug & Play:



Auch können Sie diese Modelle in den vier Whirlpool Varianten bestellen:

Air, Joy, Flow oder Bliss, alles ist möglich und innerhalb von 4 Wochen mit einem System lieferbar!