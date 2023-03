In diesem Jahr präsentieren wir auch die Lucid-Duschabtrennung mit einem 40 cm schwenkbarem Seitenteil. Dies ist eine neue Ergänzung zu den bereits bestehenden Lucid-Anlagen mit 30 cm Seitenwand.

Dank dieser Seitenwand können Sie eine große Duschkabine auch in einem Raum mit einem kleineren Duscheinstieg montieren. Sie können die Seitenwand in drei Positionen einstellen: nach außen, um in die Dusche zu steigen, gerade für eine extra große Wand und nach innen, um Wasserspritzer zu vermeiden.

Lucid mit vertikaler Stabilisationsstange

Haben Sie Fragen zu unseren Modellen, möchten etwas davon in Ihrer Ausstellung präsentieren, oder möchten Sie weitere Exemplare des neuen Verkaufsprospektes Bathroom Living erhalten?

Neben den Lucid-Duschabtrennungen mit Stabilisierungsstange an der Wand können Sie sich jetzt auch für eine vertikale Stabilisierungsstange entscheiden. Keine Stange mehr an der Wand, die im Weg sein könnte.

Diese Stange wird für mehr Stabilität quer zum Profil angebracht, allerdings wird diese Lösung nicht für Deckenhöhen über 2,5 m empfohlen.

Bitte kontaktieren Sie uns unter info(at)riho.de oder 02373-9339330.